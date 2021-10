La cantante Vale Acevedo se encuentra realizando una gira por todo Cuyo y alrededores, llevando todo el Rock y su particular voz a cada uno de los lugares donde se presenta. Este jueves 14 estará tocando en la ciudad de San Luis en All Right Bar y mañana se presentará en el Morrison Auditorio de Villa Mercedes.

Para el show de esta noche, que comienza a las 22, podés adquirir tu entrada en https://www.eventbrite.com/. El costo de la misma es de 800 pesos.

Para el espectáculo de Villa Mercedes, podés comprar tu ticket en https://leondepiedraproducciones.com.ar/. Comenzará a las 22.30 y tendrá un valor de 1.000 pesos.

Quién es Vale Acevedo

Es una cantante y compositora de pop-rock nacional que se dio a conocer publicando versiones acústicas de temas conocidos, entre ellos de Bersuit Vergarabat, de Soda Estéreo y de Intoxicados.

El 19 de febrero de 2018 lanzó el EP: “Rock Argentino Vol. 1″, con 5 canciones (Virus, Charly García, Soda Stéreo, Los Abuelos de la Nada y Babasónicos).

El 16 de marzo del 2018 presentó “Canciones de Minita”, con 5 temas propios, entre otras publicaciones, que tuvieron gran aceptación en un público joven.

