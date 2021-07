Estas vacaciones de invierno las caminatas en familia son una excelente opción para disfrutar los hermosos lugares e inolvidables paisajes con los que cuentan las sierras puntanas. Animales, granjas, aire puro y, lo más importante, en familia están esperando al turista en San Luis.

Una de estas tantas propuestas las ofrece un porteño, pero que desde hace 28 años vive en San Luis. Se trata de Sergio Ratto, un guía que recorre los senderos puntanos desde hace más de 30 años.

En esta caso, el lugar elegido para recorrer fue la localidad de Nogolí, a 49 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, a orillas del Río Nogolí que nace en las Sierras.

“La pandemia hizo una puesta en valor y resurgimiento de la naturaleza, cada vez mas gente se anima a las caminatas, el senderismo o el treking en las sierras. Hay para todos los gustos, leves e intensas, lo que si es un paseo seguro fuera de los ruidos de la ciudad y de los celulares”, destaca Sergio.

Sergio Ratto, un guía turistico y escultor que conoce las sierras de San Luis como ninguno. Gentileza | Gentileza

Sergio Ratto es un guía de turismo que hace 28 años que vive en San Luis, más específicamente en El Volcán, el lugar que lo enamoró por su bello paisaje y su tranquilidad. El hombre de 57 años es escultor, tallador de madera y guía turístico.

Su vida se reparte entre las sierras, su casa de El Volcán y la localidad de Los Molles, donde se encuentra su actual pareja, con quien construyó casas sustentables. Nunca está más de tres o cuatro días en un mismo lugar.

“En Buenos Aires no tenés tiempo para una pasión, a la madera allá la pateaba y acá le encontré un sentido, hice un cursito de un año de tallado donde me abrieron la cabeza y me largué”, contó Sergio, quien además hace cuchillos y cucharas.

El escultor no usa máquinas, sino que todo el proceso es en contacto pleno con la madera o el elemento de la naturaleza que le interese trabajar. A sus obras les da forma con formol, las lija, las lima y, luego, una vez que logró el resultado deseado, las sella con cera de abeja.

Desde hace un tiempo se dedica a organizar treeking kids, paseos por las sierras, en especial en familia, una interesante opción para estas vacaciones de invierno.

