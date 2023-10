Tango y fuego: el mercedino Federico Carrizo volvió a Got Talent junto a Juan Segui y dejaron sin palabras al jurado

El tango volvió a pisar fuerte en el escenario de Got Talent Argentina y San Luis sumó un semifinalista en el certamen. Se trata Federico Carrizo, oriundo de Villa Mercedes, que junto a Juan Segui volvieron a dejar boquiabiertos a todo el jurado.

Los bailarines llevan 5 años realizando shows juntos y este domingo se notó la conexión. En las audiciones hicieron una versión de tango queer y lograron que Abel Pintos se pusiera de pie para aplaudirlos y su devolución se resumiera en un “maravilloso chicos”.

Mientras que Emir Abdul destacó el talento de la dupla, pero marcó que lo vio muy inseguro a Federico Carrizo: “Necesitaba gritarte: ‘¡Sos increíble, creételo’. No sé qué te pasó”, marcó en su devolución y el mercedino tuvo su revancha este domingo.

Federico Carrizo volvió a Got Talent y brillo junto a Juan Segui

Muy sincronizados, esta vez, basaron su performance en un tango electrónico y eligieron como fondo de escena llamas. Sin duda, esta fue la mejor elección ya que los bailarines le sacaron chispa a la pista y deslumbraron con su talento.

“Me vuelvo loco por ver un espectáculo full de ustedes dos”, comenzó diciendo Abel Pintos y destacó: “Generan una impresión desde el carácter, la danza, la estética, es realmente espectacular. Son increíbles”.

Por su parte, Flor Peña sostuvo: “Estoy en un cumple. Hay algo que me voló la cabeza”. Y agregó: Además de la precisión que tienen, siento que los dos están a la par. Me fascinó, me parece distinto”.

La Joaqui fue la tercera en hablar y recordó las palabras de un familiar querido: “Mi abuelo, fanático del tango, me decía que el tango era para los que aprendían a disfrutar de vivir la vida con el corazón roto”. Y señaló: “Me imagino que les habrá costado muchas rupturas del corazón, romper tantas barreras en el ámbito en el que se mueven y los quiero felicitar por eso”.

Al mismo tiempo, remarcó que “bailan increíble”, pero “les quiero decir algo distintos: son muy valientes con esta propuesta porque están abriendo cancha a un montón de personas que no han podido romper esos esquemas. Los admiro una banda”.

Por último, habló el bailarín uruguayo, quien en la audición marcó la inseguridad de Federico y esta vez destacó: “Hoy lo que me pasó que fue increíble. Si les diría algo para corregir, sería nada”. Y en el final del programa, Lizy Tagliani sacó del sobre el nombre de Federico y Juan, por lo que la pareja de bailarines se preparan para una tercera presentación en semifinales de Got Talent.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA EN GOT TALENT ARGENTINA

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.