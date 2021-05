Sebastián “Tomatito” Pena fue confirmado oficialmente como nuevo técnico de Estudiantes de San Luis, en una conferencia de prenda que se desarrolló en el Golf Club San Luis.

Sebastián Pena: “Espero conseguir resultados a corto plazo”

El flamante técnico remarcó en la conferencia de prensa que “va a apostar a que el jugador vuelva a tener la confianza necesaria para que el equipo vuelva a sentirse ganador” y “espero conseguir resultados a corto plazo”.

//Mirá también: Independiente Rivadavia y Gimnasia (J) igualaron 1-1 en la Primera Nacional

Además, agregó: “Esta oportunidad me llega en un momento bárbaro a nivel personal en este tiempo en el que no estuve dirigiendo, me sirvió para capacitarme, modernizarme, hacer cursos, mirar entrenamientos, seguir campeonatos. Me siento muy capacitado y he aprendido de las experiencias que tuve que fueron muy importantes, sobre todo las dos etapas en Federal A, que es un torneo que conozco y eso me da una ventaja”, remarcó Pena.

La presentación oficial estuvo a cargo de Martín Decena (presidente), Maxi Bustos (coordinador de fútbol) y Hugo Orlando Garelli (coordinador de divisiones inferiores). El Cuerpo Técnico de Sebastián Pena estará integrado por Juan Bleires (ayudante de campo), “Cota” Zabala (preparador físico) y Diego Torres (entrenador de arqueros).

Historial de Pena

En su carrera futbolística se desempeñó como defensor y jugó en Argentinos Juniors, River Plate (campeón en 1996), Independiente, Chacarita Juniors, Atlas (México), Belgrano de Córdoba, Quilmes, Tiro Federal de Rosario, Aldosivi de Mar del Plata y Villa Dalmine.

En 1995 fue integrante del seleccionado nacional Sub 20 logrando el título de la Copa del Mundo con sede en Qatar. Como técnico estuvo a cargo de los planteles de San Martín de Tucumán y Chacarita Juniors, y en esta nueva etapa en Estudiantes de San Luis reemplazará al técnico interino Hugo Garelli, tras la renuncia de la dupla técnica compuesta Sergio de la Fuente y Aldo Paredes.

//Mirá también: Copa Argentina: En San Juan hasta junio, el fútbol, futsal y vóley no volverán a los entrenamientos

Nueva derrota de Estudiantes en el Federal A

El “Verde” puntano viene de caer frente Villa Mitre de Bahía Blanca 2-1 y Pena estará al frente del equipo, el próximo partido ante Desamparados de San Juan por la Zona 1, del torneo Federal A, donde el conjunto de San Luis solo sumó un empate y 5 derrotas.

//Mirá también: Copa Argentina: Villa San Carlos ganó, pasó de fase y enfrentará a Patronato de Paraná