En un mensaje grabado para la Agencia de Noticias gubernamental, el ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, se refirió a los hechos acontecidos en plaza Pringles. Allí, jóvenes que participaban de una competencia de freestyle fueron violentamente reprimidos y detenidos por la Policía.

Supuestamente, el motivo del accionar policial había sido que algunos de ellos estaban consumiendo marihuana, sumado a la resistencia a la requisa de algunas de sus pertenencias.

“No existe justificación alguna para que haya tenido ese desenlace”, pronunció Anastasi.

Además, el ministro aseguró que, apenas supo del tema, desde el Ministerio se pusieron en contacto con la fiscal asignada al caso, con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, y el Programa de Derechos Humanos para tratar de contener la situación.

“Quiero dejar un mensaje muy claro: el Gobierno de la provincia de San Luis no reprime a los puntanos y a las puntanas. El Gobierno de San Luis no reprime a los jóvenes. El Gobierno de San Luis no reprime a las mujeres...

Esta situación que ha sucedido es absolutamente irregular y estamos volcando todos los recursos para llevar adelante la investigación, tanto interna respecto del proceder de cada uno de los efectivos que intervinieron, como también en la Justicia para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”, relató Anastasi.

“Personalmente, quiero pedir disculpas a los pibes que estaban desarrollando una fiesta de cultura y arte, y que por hechos que estamos investigando terminó en un desenlace que es absolutamente inaceptable para este gobierno, por ello mi solidaridad para ellos y su familia”, concluyó el titularidad de Seguridad.