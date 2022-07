Un joven de 27 años que trabaja como delivery fue detenido equivocadamente el viernes pasado en el centro de San Luis. Había sido acusado por un grupo de chicas como autor del robo de un celular y, aunque los amigos del demorado aclararon que se trataba de una confusión, la Policía aprovechó para maltratarlo.

Gastón Cabrera, testigo del hecho y amigo del joven detenido, contó que estaban reunidos en una casa, cuando llegaron estas mujeres. “Unas chicas nos vinieron a decir que éramos chorros, que les robamos, que estábamos armados, que las amenazamos y nosotros no teníamos nada que ver”, declaró al medio SanLuis24.

“Nos insultaron y nos trataron de manera despectiva, sin preguntar ni mediar palabra, en eso cayó la Policía y se prendieron a la misma”, añadió.

Cabrera, ante esta situación, insistió en que ellos no tenían nada que ver e incluso intentó ayudar a las presuntas víctimas. Sin embargo, fue en vano.

Tras la acusación del grupo de chicas, efectivos policiales redujeron a uno de los amigos de Cabrera y lo llevaron en el móvil policial.

“Lo bajaron frente al Dos Venados, en la intersección de calles avenida Presidente Perón y Junín, lo golpearon violentamente, sacaron sus armas para amenazarlo y se lo llevaron a la Comisaría. Recién al otro día tipo 6 lograron sacarlo”, sentenció.

“Las chicas que vinieron a acusarnos se fueron de un momento a otro y no les pidieron la documentación, no hubo diálogo, no hicieron preguntas los Policías, nada. Se fueron y nos dejaron con todo ese problema a nosotros”, agregó el joven.

Por último, habló del accionar de los efectivos policiales: “Repudiable el acto de la Policía, muy mal hecho el procedimiento. No buscaron el dialogo con nuestros amigos y quedamos muy mal. Muchos tienen miedo porque andan trabajando en la calle y se denunció a los policías de esa noche. Por eso, quizás de la bronca, quieran vengarse. Solo queremos aclarar a la gente que no tenemos nada que ver con el robo que hubo ese día”, concluyó Cabrera.

Fuente y entrevista: SanLuis24.