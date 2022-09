Las frases más llamativas de Alberto Fernández en su visita a San Luis

Este miércoles, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribó a la provincia de San Luis para presidir una reunión del Gabinete Federal y realizar anuncios sobre obras que realizará Nación en territorio puntano.

Fernández fue recibido por el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá y una de las primeras actividades que realizaron fue la visita a la nueva circunvalación de la ciudad capital, sumada al recorrido por el nuevo mega hospital puntano, el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá anunciaron obras para San Luis Foto: ANSL

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre el nuevo mega hospital de San Luis?

“He dado clase en muchos lugares del mundo, visitado universidades, centros de atención médica, conozco los centros de atención médica de Argentina, los públicos, los privados… pero lo que acabo de ver no lo vi nunca en mi vida.

De verdad lo digo y la verdad es que también quiero decirlo: no fue el esfuerzo del Estado Nacional, fue el esfuerzo de ustedes. Lo hicieron con un gobernador que entendió que ustedes que merecían eso”, exclamó el presidente sobre la gigante obra de la capital puntana que, a nivel local, alberga bastantes polémicas.

Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá anunciaron obras para San Luis Foto: ANSL

Frases y elogios de Alberto Fernández en su visita a San Luis

Algunas de las frases que dejó el presidente en su visita al territorio puntano:

“Sé que Alberto y yo estamos en el mismo barco, que queremos el mismo país, que queremos trabajar para la gente”.

“A mí me gusta mucho más una política en donde la sensibilidad humana se deja traslucir. Alberto acaba de decirlo ´el cemento es lindo, pero si le ponemos alma es más lindo´ eso es la sensibilidad de Alberto”.

“Alberto es un gran gobernador, acabo de confirmarlo por el hospital que acabo de visitar”.

Sobre la Cinemateca Nacional:

“Lo llamé a Tristán Baguer, secretario de Cultura, y le conté la idea. Me dijo sería formidable. Hay muchas razones para traer la Cinemateca Nacional a San Luis. Primero, es distribuir la cultura que es nuestra, sacarla y traerla a un lugar maravilloso como es esta ciudad; segundo, cuando yo hablaba de esa sensibilidad que ya sé que Alberto tiene y que lo expresa en su arte, sé que quien me lo estaba pidiendo, que me estaba reclamando llevarse la cinemateca a su provincia es alguien que es sensible con en el arte. No estaba haciendo un cálculo económico solamente, es alguien que valora el arte y para mí es muy importante”.

“Es una gran satisfacción y sepan puntanos y puntanas que ustedes están en la agenda del presidente hoy y siempre ¡Gracias a todos y todas!”.

Obras e inversiones que anunció Alberto Fernández para la provincia de San Luis

En su visita al territorio puntano, el presidente de la Nación anunció obras en materia de cultura, educación, viviendas, obras públicas y mucho más. Podés ver, uno por uno, los anuncios de Alberto Fernández en San Luis haciendo click aquí.