La recibida a Alberto Fernández en San Luis: solamente una persona

A minutos de la llegada del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a San Luis, se vio un ambiente muy calmo en el Aeropuerto “Brigadier Mayor Cesar Raúl Ojeda” capitalino. Según captaron medios locales, solamente se pudo visualizar personal de seguridad y un solo hombre con un cartel.

Llamó la atención la ausencia de militantes peronistas en apoyo del presidente, como también de personas opositoras que se acercaran a manifestar su desacuerdo.

Según captó un medio local, Amanecer Informados, un solo hombre se presentó en el lugar: Nicolás. El hombre, vestido como ciclista, sostenía un cartel y tenía pegado una fotografía del policía asesinado en San Luis el pasado 11 de septiembre, Diego Gatica.

Los reclamos de Nicolás, la única persona que recibió a Alberto Fernández en San Luis

“Que se vayan todos. No qeremos un Gobierno ausente. Dónde está Guadalupe?”, expresa la pancarta de este persona.

Al respecto, el hombre se pronunció: “Viene alguien que no nos representa para nada. No tiene sentido que venga alguien a gastar plata de los argentinos. Acá no tiene nada que hacer, no sé a qué vendrá”, dijo al mencionado medio local.

¿Para qué fue/vino Alberto Fernández a San Luis?

El presidente de la Nación arribó este miércoles a la provincia puntana para encabezar una nueva reunión del Gabinete Federal, con el objetivo de discutir el proyecto de Capitales Alternas.

La anterior reunión del mencionado Gabinete se había realizado el 3 de mayo de este año en General Pico, La Pampa. En aquella oportunidad, el presidente había suscripto una serie de convenios y realizado anuncios de obras por una inversión de más de 21.195 millones de pesos.