La mamá de Guadalupe Lucero compartió el video del último cumpleaños que pasó con ella: “Feliz 7 años donde sea que estés”

Este miércoles 8 de febrero, Guadalupe Lucero cumple 7 años, pero su familia no puede festejarlo con ella y llenarla de besos porque la pequeña desapareció el 14 de junio del 2021, y desde entonces no se sabe nada de ella. Su mamá, Yamila Cialone, la recordó con un emotivo mensaje y videos del último cumpleaños que pasaron juntos.

“Me quedo con este recuerdo de tu último cumpleaños para pasar este día de tristeza... Verte feliz en estas fotos, escuchar tu risa en el vídeo, me alivio un poco el alma...”, comenzó diciendo la puntana para “celebrar” los 7 años de la pequeña.

La mamá de Guadalupe Lucero compartió fotos y videos del cumple de 5 años. Foto: Facebook

El video del último cumpleaños que Guadalupe Lucero pasó con su familia

Feliz, rodeada de sus amigos y familia con una gran sonrisa, así se la ve a Guadalupe al momento de soplar las 5 velitas. “Dios solo sabe dónde estás!... Y te recuerdo así, tan alegre y feliz con esa hermosa torta que hicimos con la lela Silvia... Ese gran festejo que logramos hacerte para tus 5 añitos”, detalló la madre.

“Si hubiera sabido que era el último cumpleaños que te festejaba, hubiera disfrutado más, te hubiera anhelado más y consentido con todo lo que querías... No me hubiera sentido cansada después de un largo día de organización, me hubieras quedado contemplándote por el resto de los días...”, se lamentó Yamila.

Al mismo tiempo pidió que “donde sea que estés mi Lupita, que Dios te cuide. Solo pido eso, que te cuide y te proteja. Ojalá algún día nos permita volver a festejar un cumpleaños tuyo juntas, con tu familia y amigos...”.

Para concluir, Yamila contó que en este día la tristeza se siente más profunda, pero que un pequeño detalla le sacó una pequeña sonrisa: “Hoy me sentía muy triste, pero una vecina tenía este video tuyo, de ese momento y me alegro un poco el día, poder volver a verte y escuchar tu dulce voz, aunque sea en imagen y audio... Te amooo mi niña hermosa... Feliz 7 años donde sea que estés”.

La familia de Guadalupe Lucero continúa la búsqueda para dar con el paradero de la niña. Foto: Facebook

¿QUÉ LE PASÓ A GUADALUPE LUCERO?

Según testimonios de dos menores que estaban con “Guada” el día que desapareció, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaba en un descampado del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, el 14 de junio de 2021 por la tarde.

El problema es que estos testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que este hecho no pudo ser comprobado al 100% por la Justicia.

“Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, había afirmado la mamá de la joven discapacitada, quien hizo en su momento un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche.