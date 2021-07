Ayer allegados a la familia de Guadalupe realizaron una volanteada para pedir una vez más por la aparición de la niña de cinco años. Al llegar al Partido Justicialista Yamilia Cialone expresó: “señor gobernador su mejor campaña política sería encontrar a Guadalupe”.

Más de cinco semanas lleva desaparecida la niña puntana de cinco años, Guadalupe Lucero. Para pedir por su aparición nuevamente su familia, vecinos/as y organizaciones sociales de San Luis se trasladaron a la Jefatura Central de Policía y zonas aledañas.

El pedido de los manifestantes, además de la aparición de Guadalupe, es que el Estado refuerce la búsqueda de la pequeña.

La manifestación llegó hasta la sede del Partido Justicialista de la provincia. En la puerta del establecimiento se visibilizó una importante pegatina de carteles con la imagen de Guadalupe Lucero.

”La Policía no me dice nada, no me da nada certero. Uno escucha que no tienen nada, cómo puede ser que a esta altura no tengamos nada?”, expresó Yamila, la mamá de Guadalupe. En la puerta del establecimiento la madre de la pequeña le dirigió un claro mensaje al Gobernador de San Luis, Rodríguez Saá. “Señor gobernador su mejor campaña política sería encontrar a Guadalupe”, expresó.

La causa de la pequeña sigue caratulada como “Averiguación: solicitud de paradero”. Por su parte, el sumario continuará instruido por la División de Investigaciones, por disposición del juez a cargo, Ariel Parrillis.

Actualmente no hay detenidos ni sospechosos en el caso. ”En muy difícil todo, seguimos igual que el día uno, sin pistas, sin nada. Ya no sé si creerle a la Policía, no sé nada. Me dicen que están abocados a esto, pero yo no lo veo”, aseguró Yamila.