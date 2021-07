Guadalupe lleva desaparecida más de un mes y todavía no hay rastros de ella. Su familia convocó una nueva marcha para pedir justicia este miércoles a las 11 en la Jefatura Central de Policía.

Bajo el lema “seguimos en la calle reclamando su aparición”, toda la familia y los más allegados de la pequeña de cinco años, se reunirán en la Jefatura Central de Policía y marcharán pidiendo justicia.

“Cierren los ojos un segundo e imagínense sin su sobrina, hija, hermana, madre, tía, compañera, amiga, prima. Y piensen que hubiese pasado si les faltan una hora, días, o semanas”, expresó Georgina Cialone, tía de Guadalupe a el Chorrillero.

Georgina, aseguró que no hay lugar por donde no hayan buscado y no hay rastros de la niña. “No sabemos dónde estamos parados, para dónde correr, a quién buscar, es aún más grande la desesperación”, agregó.

Este martes, los operativos de búsqueda se centraron en los diques San Felipe y La Estrechura, como así también en la zona sur de la ciudad.

La familia pedirá que se profundice la investigación, que “reaparezca la búsqueda en las páginas, redes y propagandas oficiales del Gobierno de la Provincia”, y que continúen las alertas en los lectores de patentes.