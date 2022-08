La familia de Beba Mirabile: “Estamos muy orgullosos... la vemos como ganadora”

Fátima Mirabile, la cuarta de seis hermanos, es diseñadora industrial y está viviendo en Estados Unidos. Más allá de la distancia, en entrevista con Vía San Luis, habló acerca de cómo vive toda la familia la experiencia que le está tocando vivir a Cecilia Mirabile, “Beba”, en La Voz Argentina.

“Nosotros siempre seguimos el programa, éramos fans el año pasado, conocíamos todos los participantes, lo que pasaba, en qué team estaban. El momento de la cena era poner La Voz Argentina”, comenzó contando “Fati”.

Cecilia y Fátima Mirabile. Foto: Gentileza

“Hoy, vivirlo desde este lado es algo totalmente distinto porque se vive el día a día, se viven los nervios, la ansiedad, el orgullo también, porque estamos claramente más que orgullosos de ella. Estamos felices de que el mundo y Argentina puedan apreciar el talento que tiene”, añadió.

Además, habló de los nervios que viven en cada una de las etapas del programa.

“Yo volví a Argentina, pude presenciar una de las batallas y las pulsaciones me llegaron a 160. Es una locura lo que se vive allá adentro. Yo estaba en una esquina, atrás de Montaner, y mientras ella cantaba no lo podía creer. Tenía la piel de gallina, no sabía cómo avisarle a mi familia que ya había cantado”, relató.

La familia Mirabile. Foto: Gentileza

Beba de chiquita y su apodo: la “Mini Shakirita”

Fátima detalló todo acerca de los inicios de Beba en el canto y el baile.

“Todas las navidades, los Años Nuevos, ella algún show hacía… Estábamos de vacaciones en cualquier lugar y cada vez que decíamos que ella cantara, se ponía a cantar. No tenía ningún problema”, contó la hermana de 28 años.

“Le decíamos ‘Mini Shakirita’ porque cantaba, bailaba, siempre estaba todo el tiempo entreteniéndonos”, añadió entre risas, aunque aclaró que “lo que pasa, es que ahora vimos otra faceta de ella, porque claramente es una competencia y se sienten energías muy fuertes”.

La "Mini Shakirita" Foto: Gentileza

La música en la familia Mirabile, desde siempre

“En nuestra familia siempre estuvo presente la música. Nuestra mamá fue maestra jardinera, así que lo que es cantar y tocar la guitarra, siempre estuvo. Hasta hizo un show en San Luis, creo que fue una de las primeras confiterías que se llamaba Aranjuez”, contó.

Cecilia Mirabile grabando su primer CD de covers. Foto: Gentileza

Cecilia en la grabación de su primer single: "Candy". Foto: Gentileza

“De parte materna, el folclore siempre estuvo presente. Y del lado paterno, en mis abuelos italianos, sobre todo mi abuela. La nona es la que tuvo siempre una gran conexión con ‘Ceci’. Ella sentía adoración por la ‘Beba’ y ella (Cecilia) siente también que todo lo que le está pasando es gracias a mi abuela”, relató Fátima.

La pérdida de su abuela, la inspiración de “Beba”

“La perdimos hace un par de años por el Covid y fue algo duro para nosotros como familia. Pero siempre que Ceci pasa a otra instancia en el programa, en cierta forma le agradecemos a mi abuela porque sentimos que está involucrada con todo lo que le pasa a ‘Beba’”, contó consternada la diseñadora.

Cecilia con su abuela, su inspiración. Foto: Gentileza

De cara a los “Vivos” de La Voz Argentina: la felicidad de la familia Mirabile

Más allá de todo el nerviosismo y la ansiedad ante la espera de que “Beba” cante este martes, el orgullo y la felicidad de la familia de Cecilia son inalterables.

“Estamos muy orgullosos y felices de que esté viviendo esto, porque ella lo desea. Pero creo que, más que su familia, no lo desea nadie.

Claramente estamos felices de que la vean a ella como una artista, porque lo es. Ella se encarga de cuál va a ser la vestimenta que va a utilizar, qué canción le toca, cómo van a ser los arreglos musicales, cuál va a ser la escenografía… Está re interiorizada y le encanta ser parte de todo.

Yo la veo en la final, pero ojalá llegue mucho más lejos que eso porque tiene muchísimo talento”, expresó Fátima.

Parte de la Familia Mirabile. Foto: Gentileza

El mensaje de Alfredo y Cecilia, los papás de “Beba”

El papá y la mamá de “Beba” también expresaron sus sentimientos respecto a esta nueva experiencia que atraviesa a toda la familia.

“Qué decirles, más que expresarles nuestro orgullo y admiración por Cecilia. Sabemos de su sacrificio y su voluntad diaria desde chiquita por ser cantante. Se formó y estudió mucho para ser lo que es.

Sabemos que va a llegar muy lejos, porque más allá del programa, tiene alma, garra y pasión en todo lo que hace.

El hecho de que ella esté ahí es inexplicable porque Argentina está viendo eso que nosotros ya conocíamos: te baila, te anima el público y te canta de todooo; es una artista completa. Ojalá en las nuevas instancias del programa se pueda lucir aún más su vozarrón.

Las expectativas como padres son muy altas. La vemos como ganadora porque ya ha demostrado con todas sus presentaciones su versatilidad. Hace propias todas las canciones y deja el alma en cada una de ellas.

Para nosotros es como un Mundial esto (dicen entre risas) y claramente los goles los mete el público que vota. Así que, a todos los que estén leyendo esta nota y quieran apoyar el talento de nuestra beba, el martes a la noche los invitamos a que la voten y se cumpla nuestro sueño también de verla triunfar”, fue el mensaje que enviaron a este medio.

Por otro lado, quienes quieran apoyar a la cantante puntana, también pueden hacerlo siguiéndola en su cuenta de Instagram @soybeba_.