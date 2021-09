La ministra de Salud provincial, Silvia Sosa Araujo, confirmó que el próximo domingo la campaña de vacunación se suspende por las Elecciones PAS y PASO. “No vamos a vacunar, incluso estamos pensando en no hacerlo más ese día (los domingos) porque baja mucho la asistencia”, explicó la ministra.

En diálogo con el programa “Mañana es tarde” de Radio Lafinur, Sosa Araujo comentó al respecto: “La vacuna Moderna tiene 14 dosis y no podemos abrirla si no están las personas, es un inconveniente”, dijo sobre algunos de los problemas que tienen a la hora de planificar y que no se ven a simple vista.

Por otra parte, expresó que “es importante seguir con la política de testeos. Vayamos a testearnos porque por ahí somos asintomáticos”. Además, destacó que esta prueba es la única manera de saber si la persona es asintomática o no.

