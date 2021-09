Julieta Castillo denunció hace unos días que una jueza de la Justicia de San Luis “armó una causa” a su expareja por “violencia de género” y “abuso”, delitos que no cometió. Es por eso que en la mañana de este viernes convocó a una movilización para que liberen al padre de sus dos hijos.

Sebastián Sánchez, la expareja de Castillo, lleva 5 meses detenido por una causa que, ahora, la denunciante desmiente. Julieta Castillo, en su momento, había denunciado a su ex, pero como la abogada y la jueza que la asesoraron le habían dicho no tenían motivos suficientes para meterlo preso, la inducieron a mentir para caratular la denuncia como “violencia de género”, según cuenta la joven.

“Es una acusación que jamás existió, jamás hubo violación. A usar esa palabra me indujo la abogada María Elena Aparicio”, aseguró Castillo en diálogo con Mañana de Dimensión.

Además, declaró que “en ese momento estaba en shock. No estaba consciente de lo que hacía en una situación vulnerable, donde todo lo que me decían aceptaba”, explicando por qué “aceptó” mentir en la acusación, cuando la por entonces jueza Virginia Palacios le dijo que había que ampliar la denuncia para poder encarcelarlo.

“Nunca sufrí violencia de género. Me di cuenta que él estaba pagando por algo que no hizo, es una injusticia. Ya dije la verdad, no hay pruebas para que siga preso”, expresó Julieta.

El juez subrogante del Juzgado N°3, Marcelo Bustamante Marone le negó la libertad a Sánchez. Por eso los defensores del acusado presentaron un recurso de apelación en la Cámara Penal. Al momento, esperan una resolución.