Este domingo, durante la jornada en que se llevaron a cabo las Elecciones PASO 2021, Marcelina Tobar, una mujer de 101 años, se presentó a votar en la escuela Rivadavia de la ciudad de San Luis.

La señora, acompañada de dos mujeres más, se presentó alrededor de las 15.30 en el colegio y emitió su voto.

Marcelina Tobar La Popular San Luis

“Todas las elecciones que ha habido les he dado el voto pero no me han dado una casita, y no pierdo la esperanza”, expresó Marcelina a un móvil de Radio Popular.

Y aprovechó a dejar un mensaje para aquellos que no que no quieren ir a votar, “el voto tiene que ser aprovechado por el que lo necesita”.

