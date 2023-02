El look “al rojo vivo” de Lihue González para San Valentín

La modelo de San Luis, Lihue González, también conmemoró San Valentín, o el Día de los Enamorados, con un publicación al rojo vivo que en pocas horas se llenó de “me gusta”.

En su reel de Instagram se la puede ver con un vestido ajustado, de un color rojo intenso, el cual combina a la perfección con los corazones que lleva volando en sus manos, mientras recorre parte de la peatonal de la ciudad de San Luis.

Su caminata en slow motion, a su vez, va acompañada de la canción de la fogosa película “365 días”, lo cual le da más glamour e incandescencia: “I see red”, de Everybody Loves an Outlaw.

En su publicación, la modelo escribió: “Feliz San Valentín... ¿Qué planes tienen hoy? Los leo”.

Lihue González, modelo de San Luis Foto: Instagram

A continuación, 5 opciones para este 14 de febrero:

1. Cerámica y Vino

En redes se está dando una nueva tendencia, sobre todo en Buenos Aires, de hacer cerámica mientras se toma un rico vino.

Este plan puede hacerse en diversos lugares específicos de capital federal, aunque puede llevarse a cabo también de manera casera con porcelana fría. Si te gusta el vino, hacer manualidades y pasar una linda tarde, este es un plan que podés hacer tanto en pareja como con amigos.

2. Merienda especial

Si bien la cena a la noche es un plan ideal, hacer una merienda también puede ser un plan especial.

Actualmente, en las redes hay muchas reseñas de lugares donde ofrecen meriendas especiales o se encuentran recetas que se pueden hacer fácilmente en nuestras casas. Por lo tanto, hacer una merienda especial puede ser una opción para el día de los enamorados.

3. Picnic

Acompañado de una merienda o un almuerzo especial, un picnic puede ser una opción para disfrutar el verano y el sol.

4. Spa Casero

San Valentín puede ser también un día ideal para mimarse a uno mismo. Con la rutina se pierden los momentos de autocuidado. Por lo tanto, un día de spa casero es un plan perfecto para relajarse.

Muchos de los artículos de skincare son accesibles al bolsillo y son ideales para quienes quieren iniciar una rutina de autocuidado.

5. Cena y Películas con temática

Una cena con una buena película es un plan que nunca falla. A este plan se puede agregar una temática, es decir relacionar la cena con la película que se va a ver, y hacerlo aún más especial. Ya sea realizar un maratón de una saga o ver solo una comedia romántica, la consigna es que la cena debe tener relación con la historia.