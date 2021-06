Este sábado se conoció, a través de las redes sociales, el fallecimiento de otro enfermero, es la décimocuarto profesional de la salud que muere de Coronavirus en la provincia de San Luis.

Se trata del Gustavo Isaguirre, de 48 años de edad que había sido diagnosticado de Covid-19 y se encontraba internado desde hace una semana en terapia intensiva.

Isaguirre era enfermero de Atención Primaria de la Salud, y se desempeñaba en el Hospital del Oeste según informó el Ministerio de Salud.

Pedido de vacunación

Cabe destacar que la semana pasada el Secretario General de FesProSa (Federación Sindical de los Trabajadores de la Salud de la República Argentina) Jorge Yabkowski informó que le enviaron una carta a la Ministra de Salud de la provincia de San Luis, Silvia Sosa Araujo, en la cual le solicitan que vacunen a los trabajadores de la salud que todavía no han sido vacunados.

La preocupación surgió luego de la muerte de un matrimonio de profesionales de la salud, que se produjo el pasado fin de semana, que no estaban vacunados. Si bien ellos habían tenido un turno asignado al que no concurrieron por diferentes motivos, no fueron reprogramados a la brevedad.

“No sabemos si por negligencia burocrática o por una especie de castigo, por no vacunarse en el momento que tuvieron su primer turno, su vacunación fue demorada. Nosotros lo que le pedimos al ministerio de Salud de San Luis, en primer lugar que investigue, en segundo lugar que disponga una vía rápida para resolver esos problemas y que si detecta que algunos funcionarios, en función de un castigo a los profesionales de la salud, demoran de manera intencional su vacunación, sean sancionados” sostuvo el Secretario de FesProSa.

Las muertes en el sistema de salud