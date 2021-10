Este miércoles se dio a conocer el veredicto dictado por la La Cámara Penal 2 de San Luis por el homicidio de Matías Auderut, un joven de 31 años que fue mortalmente golpeado en la madrugada del 30 de diciembre de 2018, en las inmediaciones del bar “Say no More” de la ciudad de San Luis.

Auderut había fallecido tras agonizar 5 días debido a las gravísimas lesiones recibidas (hematoma y pérdida de masa encefálica, entre ellas).

Matías Auderut

Los jueces Adriana Lucero Alfonso, Fernando Deviana y Hugo Saá Petrino dictaminaron 15 años de prisión para Federico Zamudio y Fabián Pino por haber sido coautores de homicidio simple.

El fiscal de Instrucción, Ricardo Roche, había solicitado elevar la pena a 20 años de prisión para los 2 hombres. Pero la defensa de Zamudio pidió que se considere que él actuó en legítima defensa, mientras que el defensor de Pino exigió la absolución por el beneficio de la duda para su cliente.

El acusado restante por el asesinato, el brasilero Gilcimar Vispo Souza, continúa prófugo y tiene pedido de captura internacional. Una vez atrapado, será juzgado.

Diversos testigos indicaron que la noche del asesinato, a Auderut le incrustaron un piñón de bicicleta en el cráneo y que además recibió descargas eléctricas con una picana. Sumado a ello, terminó con golpes en la cabeza.

