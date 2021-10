Este jueves se llevó a cabo el juicio por la muerte de Martías Auderut y testigos del caso ocurrido en el año 2018 declararon ante la Justicia. Un empleado de seguridad del bar “Say No More” donde aconteció el homicidio, dio un detalle escalofriante: uno de los agresores atacó a la víctima con una llanta de bicicleta y se la incrustó en el cráneo.

Darío Russo Di Genaro es quien trabajaba como vigilancia en el bar. “Le dio 2 golpes, en el segundo de ellos la llanta quedó incrustada en la frente del chico y (el atacante) tuvo que hacer fuerza para sacársela”, describió.

Mientras tanto, según detallaron otros medios, Hugo Auderut, el papá de Matías que estaba en la sala al momento de la delaración, se tomó la cabeza al escuchar el testimonio.

Russo Di Genaro fue uno de los 7 testigos que declararon ayer, en la segunda audiencia por el asesinato de Matías.

Matías Auderut

El joven fue brutalmente golpeado por al menos 3 personas hasta darle la muerte. Fabián Pino y Federico Zamudio, señalados como agresores, fueron juzgados. Gilcimar Vispo Souza, un tercer sospechoso, permanece prófugo.

En su declaración, el seguridad del bar también mencionó que esa noche a Auderut lo habían sacado del local varias veces “porque estaba ebrio, cargoso, y le sacaba los vasos de bebida a la gente”.

Además, contó que en un momento en que la Policía lo corrió de la zona, se quedó en la vereda, donde estaban los sospechosos, quienes le pidieron que no lo sacara porque estaba con ellos. Pero en su relato, comentó que la víctima salió a la calle y que le dio una trompada a un brasilero (en referencia a Vispo Souza) y que este se desmayó.

Fue allí cuando uno de los que andaba con Souza agredió a Auderut con la llanta de la bicicleta que utilizaba para hacer malabares.

La filmación registrada en las redes

Otro de los testimonios fue el de Luis Santamaría, quien con su celular filmó un fragmento de la mortal golpiza. El joven contó que estaba en el bar junto a un amigo cuando presenció el hecho y que decidió filmarlo sin pensar en el trágico desenlace. Luego, lo subió a sus redes sociales.

Él dijo que vio que Auderut estaba abrazado a uno de los mochileros, que ambos cayeron al piso y ahí comenzó la golpiza.

También explicó que antes del hecho había visto que la seguridad del bar sacó a Auderut y que este varias veces intentó reingresar, pero no se lo permitieron. A su entender, Matías estaba alcoholizado, “muy feliz, alegre pero no agresivo”.

