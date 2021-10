Este miércoles comenzó el juicio contra Federico Zamudio y Fabián Pino en la Cámara Penal 2 de San Luis. Los acusados son los señalados por haberle propinado una golpiza mortal a Matías Auderut en un bar céntrico de la ciudad capital el 30 de diciembre de 2018.

Dicho ataque derivó en su muerte días después.

// Mira también Requisitos e instructivos para cada una de las medidas que presentó Rodríguez Saá

En esta jornada, los imputados que hoy enfrentan un pedido de pena de 20 años de prisión por “homicidio simple”, no quisieron declarar ante los jueces.

En el juicio también declararon el padre de la víctima y Marcela Gómez, la médica forense del caso, quien aseguró que, por las lesiones que tenía Auderut, era imposible que sobreviviera.

Por su parte, Zamudio, uno de los acusados, prefirió no hablar cuando los jueces le ofrecieron contar su versión de los hechos. La secretaria de la Cámara, entonces, leyó la declaración que el imputado dio en sede judicial cuando fue citado a indagatoria en su momento.

Pino, el otro acusado, por su parte, comentó algunos datos personales y también optó por no declarar.

Seguido, Hugo Auderut, el padre de la víctima, les contó a los magistrados cómo se enteró lo que le había sucedido a su hijo y habló sobre cómo consiguió dar con un testigo que filmó el ataque en su teléfono celular.

Sobre el final de su declaración, el hombre insistió en que debería haber más personas involucradas en el asesinato, en referencia al personal de seguridad del reconocido bar “Say No More”, donde habría comenzado el disturbio.

Además, la forense dijo que la víctima no parecía haberse defendido. Tenía hematomas en ambos costados del cuerpo, pero no presentaba lesiones de defensa y tampoco tenía marcas en los puños o nudillos.

También declaró que Auderut tenía marcas propias del tratamiento médico que le dieron en urgencias en su momento y una sutura en el cráneo, ya que habían tenido que operarlo por la fractura de cráneo que le habían provocaron los agresores.

// Mira también La UCR de San Luis se encuentra enfrentada de cara a las elecciones generales