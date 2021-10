Gonzalo Rafael Albornoz es un árbitro puntano que comenzó su camino en esta dura profesión en el año 2013. Desde ese entonces, en que se inscribió para realizar el curso de arbitraje en la Liga Sanluiseña, su carrera ha ido creciendo a pasos agigantados y actualmente ya acumula un par de partidos dirigidos en el torneo nacional Federal A.

Este lunes se conmemoró el Día del Árbitro a nivel nacional y Vía San Luis decidió entrevistar a uno de los árbitros puntanos con más proyección de la actualidad. En entrevista, “Rafa” Albornoz (26 años) contó sus experiencias y cómo se lleva con los males de la profesión.

“Yo jugaba al fútbol siempre de chico, un poco en el banco, como se sabe”, comenzó contando entre risas. “Siempre me gustó el fútbol, siempre vi, siempre jugué. Entonces me preguntaron si no quería hacer el curso de arbitraje y lo empecé a hacer”.

"Rafa" Albornoz, árbitro puntano

A pocas semanas de haber comenzado el curso de arbitraje en 2013, por falta de gente, le tocó ir a dirigir las divisiones infantiles de la Liga local y sintió que era algo que le gustaba hacer. En ese momento, decidió ir por todo más allá de lo que conlleva esta profesión.

Es de público conocimiento que, en nuestro país, no es fácil ser árbitro. Son constantes los insultos y amenazas por parte de las hinchadas o de los mismos padres y madres que, en el caso de los más chicos, van a ver jugar a sus hijos.

Albornoz contó que “al principio, me re enojaba, mucho. Pero después también vas entendiendo el contexto de nuestro país, cómo es y cómo se maneja la gente”.

“Lamentablemente es algo considerado como ‘normal’ (el insultar). Pero ya cuando es algo muy exagerado, en el caso de las infantiles, le pedimos que se retiren a los padres que están insultando porque los chicos se ponen nerviosos y se empiezan a golpear de más”, añadió.

A su vez, comentó que cuando le tocó dirigir en Primera, a los insultos “te los tenés que bancar y no te queda otra… También, muchas veces, estás tan metido en el partido, tan concentrado en la cancha, que los ignorás”, aclaró.

"Rafa" Albornoz y otros árbitros de San Luis

Con respecto a agresiones dentro del campo de juego, Rafael, afortunadamente, no acumula alguna experiencia de gravedad. “Por suerte no me han tirado muchas cosas o algo que me haya lastimado. Pero me pasó algo muy gracioso, me han tirado cáscaras de naranja y, más de una vez, me han tirado vino cuando se enojan”, dijo entre risas.

Y más allá de toda experiencia negativa que pueda referirse a esta profesión, “Rafa” supo aferrarse a su amor por el arbitraje y progresar con el correr de los años.

Habiendo comenzado a dirigir en la Primera División de la Liga local recién en el año 2015, Albornoz fue progresando de buena manera hasta que logró firmar su contrato con AFA el pasado 2 de septiembre de 2021.

"Rafa" Albornoz, árbitro puntano

Con esta nueva firma, quedó habilitado para dirigir en competencias nacionales tal como el Federal A, categoría en la que ya tuvo un par de partidos de experiencia como cuarto árbitro.

“Estuve en Salta hace 3 semanas realizando mi debut en la categoría, en el partido entre Central Norte y Unión de Sunchales. Y también dirigí en Peñarol contra Deportivo Madryn, en ambos casos como cuarto árbitro”, cerró con entusiasmo.

"Rafa" Albornoz, árbitro puntano

