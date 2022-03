Después de dos años de pandemia este miércoles vuelve a las clases presenciales cerca de 124 mil estudiantes de la provincia de San Luis. Aproximadamente 663 establecimientos abrirán sus puertas para que tengan sus clases sin burbujas de alumnos.

Respecto al inicio del Ciclo Lectivo 2022 la ministra de Educación, María Eugenia Cantaloube, dijo que es “distinto e importante”, y pidió que los adultos responsables “completen el esquema de vacunación como método de seguridad” para los chicos.

Desde el Ministerio de Educación provincial de la resolución 36 en el ciclo lectivo 2022 la modalidad será presencial. Los casos excepciones son salvo para quienes acrediten, o quienes tienen un certificado médico, quienes no pueden asistir por algún otro motivo.

Los alumnos que no puedan asistir recibirán clases virtuales. “Cada tutor del niño, niña o adolescente que tenga patologías, deberá presentar en la institución escolar un certificado emitido por el profesional médico de cabecera, conforme las orientaciones establecidas en la página bancos.salud.gob.ar”, expresa uno de los artículos del ente provincial.

La autoridad dijo que “cada equipo directivo de cada institución, conjuntamente con el equipo docente, elaborará programas pedagógicos especiales, para acompañar el derecho a la educación y la trayectoria escolar de los/as estudiantes dispensados de asistir a clases presenciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente”.

Además, la funcionaria aclaró que “este ciclo 2022 que comienza es distinto e importante porque nos marca a todos. En este regreso vamos a priorizar la convocatoria que iniciamos en enero junto al Ministerio de Salud, para que aquellos niños, niñas y adolescentes que aún no completan sus esquemas de vacunación lo hagan, para que nos protejan a todos”.

La vacuna contra el virus no es obligatoria, y no tenerla no es un impedimento para que puedan ingresar a las aulas.

La ministra recordó que “los chicos y las chicas han atravesado dos años de pandemia profunda: un 2020 con el cien por ciento de virtualidad y en 2021 el retorno fue paulatino y en burbujas. Este año es cuidado y con total presencialidad”.