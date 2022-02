Profesionales de la Salud de diferentes áreas del Hospital “Viceintendenta Verónica Beilone” de la localidad de Villa Mercedes reclaman por falta de pago. Gran parte de los trabajadores está sin cobrar su sueldo desde hace dos meses.

Muchos de los profesionales fueron contratados con el comienzo de la Pandemia en el 2020. Los especialistas no entraron en relación de dependencia con la institución, sino que están vinculados al Hospital como monotributistas.

Entre los afectados se encuentran profesionales vinculados con la enfermería, kinesiología, técnicos, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos e hisopadores. Todos trabajan en el establecimiento desde que el coronavirus llegó a la Argentina.

Según le comunicaron a un diario digital de la provincia los trabajadores de la Salud no perciben de su sueldo desde el 28 de diciembre del 2021. Hasta el momento no hay noticias del nosocomio y no hay señales del comunicado oficial demostrando la justificación de las autoridades.

Mediante una publicación realizada en las redes sociales una de las trabajadoras de la salud habló en nombre de ella y de todos sus compañeros. “Que la gente sepa que tenemos un contrato que se renueva cada tres meses, tenemos el mismo sueldo que el año pasado y los impuestos aumentan”, dijo en su perfil personal.

Trabajadores de la Salud reclaman falta de cobro en un hospital de San Luis Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

“Es muy triste que hayamos sido contratados cuando las papas quemaban y nunca les importamos. Nadie nos regala nada y es muy triste tener que acudir económicamente a familiares y amigos por estar sin cobrar hace dos meses, porque las cosas que debemos pagar no nos esperan”, agregó. Además, dio a conocer que varios de los trabajadores son el sostén de sus familias.

Hasta el momento el único aviso que tienen es que las demoras de pago desde noviembre del 2021 se deben a que es necesario renovar los contratos de los trabajadores para que el dinero sea depositado.

Los trabajadores no solo deben esperar a que se les renueve el contrato, sino que también tendrán que presentar que se encuentran libres de deudas, tener las patentes al día y seguro de responsabilidad civil para poder cobrar el sueldo de dos meses de intenso trabajo.