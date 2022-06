Las y los docentes de San Luis organizaron para este martes una movilización para reclamar sobre diversos puntos que se describirán a continuación. La marcha se realiza a las 18 horas y parte de la esquina del Correo Argentino de la ciudad de San Luis.

Un aspecto curioso para esta jornada de conflicto es que Eugenia Cantalube, la Ministra de Educación provincial, se encuentra en Europa.

Eugenia Cantalube, ministra de Educación de San Luis Foto: Web

Maestros, directivos, madre y padres han puesto de manifiesto diversos inconvenientes que se dan y que repercuten en el aprendizaje de los alumnos como la falta de calefacción en escuelas, el deterioro de algunas infraestructuras y demás problemáticas. Sin embargo, la mayor parte de estos reclamos no fueron escuchados.

En este contexto se da esta marcha provincial que, si bien es convocada por docentes, busca la participación de toda la comunidad.

Movilización docente (imagen ilustrativa) Foto: Jose Gutierrez

Por ello, se han sumado colectivos de educadores en lucha y auto convocados. También sindicatos que nuclean a trabajadores de diversos ámbitos comunicaron su adhesión. A su vez, profesoras/es de otras localidades llegarían a la capital puntana.

Algunos de los reclamos docentes al Gobierno de San Luis

Un dato que muestra el panorama local es que la provincia no es escenario de una movilización docente desde hace 12 años.

La última había sido en 2010, cuando los reclamos eran por mejoras en el sueldo básico, el pago de incentivos y del doble cargo. Sin embargo, este último punto sigue siendo una asignatura pendiente.

En aquel momento, las clases estuvieron paralizadas por más de un mes y el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá decidió sumariar y hasta suspender a los maestros.

Hoy las necesidades son aún más amplias. La movilización pedirá que se nombren más docentes y supervisores, que los equipos directivos estén integrados completamente, que los actos de nombramientos sean presenciales…

A su vez, se manifestarán en contra del monotributo como forma de contratación y en rechazo a los contratos “basura” dentro de la profesión.

También se suma el pedido para que no se cierren escuelas, no se quiten horas y no dejen a los profesores en “disponibilidad”.

“Marchamos para que el pueblo sepa cuál es la verdadera realidad”, se sentenció desde el Frente Gremial que convocó a la manifestación y que integran la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).