Al entrar a su cuenta vía online, una docente de San Luis, Lucía Britos, descubrió que le habían vaciado su cuenta sueldo del banco Supervielle. Los delincuentes robaron todos sus ahorros y su último salario a tal punto que solo le dejaron 670 pesos.

Al chequear los movimientos de su cuenta desde home banking, Britos descubrió que había sido utilizada para pagar distintas cuentas de tarjetas de crédito Mastercard que, obviamente, no le pertenecen a ella ni a ningún familiar.

También descubrió compras realizadas a locales de Cencosud (el grupo que es dueño de Easy y Vea, entre otros), describió el sitio La Gaceta Digital.

Delitos informáticos

“Son entidades que yo no uso y nunca tuve. Me salían varios pagos de Mastercard, con una diferencia de 5 minutos entre uno y otro. Y el pago más grande que me hicieron fue a Cencosud. Después había un pago por una entrada al centro cultural Néstor Kirchner”, contó Lucía a dicho medio.

Como si fuera poco, cuando la docente acudió a la sucursal del banco a hacer el reclamo, la atendieron de muy mala manera.

“La oficial de negocios me dijo que tenía que ir a Cencosud a reclamar y todo el tiempo me estuvo acusando de que yo hice esos gastos. Esa chica fue tan inhumana y desagradable”, comentó.

Lucía contó que desconoce cómo le pudieron robar sus datos. “No uso cualquier aparato tecnológico para conectarme al home banking, siempre uso el mío. Y no le he dado mis datos a nadie. Tengo miedo. ¿Con el próximo sueldo me va a pasar lo mismo?”, expresó con angustia.

