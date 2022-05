Lucía Castillo decidió años atrás radicarse con su pareja en San Luis. Sin embargo, durante 4 años de constantes episodios de violencia de género y amenazas por parte del hombre, decidió volver a su Formosa natal con sus hijos para comenzar de cero.

La mujer, madre de dos hijos, contó que los primeros años con su pareja fueron “buenos” pero después el hombre se “dedicó a la joda y al alcohol”, según contó. Allí empezaron sus problemas y también los hechos de violencia.

La historia del maltrato

“Nos vinimos hace 7 años por trabajo. A él le ofrecieron un buen trabajo y nos vinimos a probar. Nos fue bien 3 años y después él se tiró al abandono, a la bebida”, comenzó relatando Lucía en entrevista a Radio Ciudad.

“Él antes era un tipo ejemplar para sus hijos. Pero, de un día para otro, empezó a salir, a andar de joda, a basurearme a mí y a los chicos, a golpearme. Incluso me electrocutó una vez”, contó la mujer.

En su relato, Castillo narró que la familia, en sus primeras épocas en la provincia, se había radicado en un campo en San Gerónimo. Allí era donde el hombre debía trabajar, pero fue ella quien, en un momento, debió comenzar a cumplir con sus tareas porque él, simplemente, no lo hacía.

“Trabajaba yo por él para que no lo echaran, porque nos íbamos a quedar en la calle con mis hijos”, explicó Lucía.

Las denuncias de Lucía y la falta de respuestas

“Yo estaba en San Gerónimo cuando a mí me pegó por primera vez, cuando me electrocutó. Había hecho la denuncia como corresponde y jamás pasó nada”, expresó la mujer.

Tras un sinfín de maltratos, la mujer decidió mudarse con sus hijos a la ciudad de San Luis, donde actualmente reside en el barrio 1° de mayo, donde vive hace dos años. Sin embargo, no se quedará en la provincia por mucho tiempo más.

La decisión de irse de San Luis de Lucía Castillo

“Yo decidí separarme de él porque no cambiaba. Siempre era lo mismo, era violento, me trataba mal delante de la gente… Era el pánico de vivir todos los días con un tipo así, hasta que un día dije ¡Basta!”, sentenció la mujer.

“Tuve que hacer todo lo posible para que yo esté bien, para que mis hijos estén bien. Así que dije ‘basta’ y lo corrí de la casa, cansada que me trate como a un trapo de piso”, sentenció.

Sin embargo, cuando todo parecía mejorar, el hombre, cuyo nombre Lucía decidió no nombrar en la entrevista, volvía a aparecer borracho en su casa e intentaba golpearla nuevamente.

Así que, luego de todo ese flagelo, y aguantando diversas situaciones similares que la mujer debió vivir, Lucía consiguió que la Secretaría de la Mujer le facilite los pasajes para Formosa, dónde tiene su familia, su casa propia, y la posibilidad de empezar de cero y salir adelante.

“Mi plan es irme y estar con mi familia, porque acá me siento sola, abandonada, estoy mal. ¿Qué tengo que estar haciendo acá en una casa que se me llueve, que tiene un techo calzado con palos cortados con mis propias manos? ¿Por qué tengo que estar pasando frío, con mis hijos viviendo en una vivienda que no es digna, si yo tengo mi familia en Formosa?”, expresó emocionada Lucía.

Así que, “con las manos vacías”, ella decidió terminar con tanta injusticia, con tanta violencia, y partir hacia su provincia natal.

“Hay muchas mujeres como yo que están siendo maltratadas. Mujeres, no lo permitan, miren para adelante por su propia vida, por sus hijos, salgan adelante. Así como yo pude salir adelante, pueden hacerlo. Nunca permitan que un hombre las basuree, las pisotee”, sentenció.

“Tengo boleto para las 18, que me consiguieron desde la Secretaría de la Mujer. Ya tengo todo listo para viajar a Formosa. Me voy con los chicos para no volver más”, cerró Lucía.

