Un aberrante caso de abuso sexual salió a la luz el último sábado por la noche. Se trata de un hombre, que fue detenido por pedido de la Justicia, quien está acusado por sus tres hijas de abusar sexualmente de ellas a lo largo de varios años. Según publicó Tiempo de San Juan, se trata de un pastor de un templo evangélico del departamento Rawson. Aparentemente, los vecinos de la Villa 17 de Agosto le habrían apedreado la casa causándole daños en todo el frente.

Todo el barrio quedó conmocionado por esta grave situación que explotó durante el fin de semana. Si bien todos quisieron mantener el anonimato por miedo a represalias, afirmaron al medio sanjuanino que lo conocían y que nunca se hubiesen imaginado que una situación de esta magnitud hubiese ocurrido. Una de las vecinas afirmó: “Es una lacra, es una mierda, no tiene perdón de Dios”.

Según testimonios recolectados por el medio local, el templo es muy chico y sucio. Hace un año que se encuentra en ese lugar y se trata de una pequeña construcción de adobe, que tiene una puerta doble hoja con candado y un cartel blanco que no tiene nombre, aunque según la Justicia, se llama “Dios de Pacto”.

La hermana del hombre detenido, la cual no quiso dar su nombre, afirmó a Tiempo de San Juan que ella solo le prestaba ese lugar porque es su hermano y que no sabía nada de los abusos sexuales. “La Justicia y Dios se encargarán de buscar la verdad sobre este caso”, habría dicho. Además, la mujer tiene miedo y no quiere que le pase lo mismo que le sucedió a su hermano: “Yo alquilo aquí a otras personas. No quiero que vengan a apedrear la casa”, sostuvo.

Los abusos fueron denunciados el pasado 7 de agosto. Las tres víctimas se presentaron en el CAVIG y todas expresaron haber sido abusadas sexualmente con acceso carnal por su padre. Una de las hermanas, mayor de edad, expuso que esos ataques comenzaron cuando era menor y que utilizaba un argumento de la biblia de la religión cristiana de la cual es pastor para someter sexualmente a las hijas. Luego de la denuncia, la fiscalía pidió al juez de garantías en turno que detenga a este sujeto.