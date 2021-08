Luego de que se conociera la denuncia por una presunta compra fraudulenta de un inmueble por parte del Arzobispado de San Juan de Cuyo a un hombre con patologías psiquiátricas, indicaron que desde el órgano católico no tenían conocimiento del estado del vendedor. Así lo confirmó el representante legal del Arzobispado, Rubén Lloveras, a Diario Huarpe.

Según indicó Lloveras, “la escribanía ha tenido contacto con el vendedor y no advirtieron ningún tipo de enfermedad médica, psíquica o psiquiátrica de que el hombre no estuviese en su capacidad completa para la realización del acto”. Además, sostuvo que el hombre llegó a fines del 2020 para venderle el inmueble a la institución. Luego de cerrar los trámites correspondientes y las cuestiones legales, las cuales se presentaron sin inconvenientes, no detectaron ningún informe o sentencia que impidiera que el hombre realizara la escritura.

La venta en cuestión se hizo en condición de “nuda propiedad”, lo que significa que el dueño puede hacer uso y goce del inmueble mientras continúe con vida. Esta sería la razón por la cual la propiedad se vendió en un valor inferior al real, que está estimado en unos $10 millones, según trascendió en la denuncia.

Además, Lloveras agregó: “Si nos acreditan que no estaba en condiciones óptimas, nosotros vamos a dejar sin efecto el contrato. No queremos perjudicar a nadie, y si no estaba en sus capacidades intelectuales como corresponde no hay ningún tipo de inconveniente en cancelar la compra si es lo que ellos (por sus familiares) buscan”. Por su parte, la investigación de la denuncia la lleva adelante el Tercer Juzgado de Instrucción.

El último viernes se conoció la noticia de que el Arzobispado de San Juan había sido denunciado por una supuesta compra irregular de un inmueble en Caucete. La información fue publicada por el portal “El dedo en la llaga”, donde indicaron que el fiscal de turno ya comenzó la investigación y que el obispo coadjutor Carlos María Domínguez sería el primer señalado por esta supuesta irregularidad, ya que figuraría en el documento de compra-venta.