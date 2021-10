El último sábado en horas de la madrugada, un automovilista chocó a tres niños que circulaban en bicicleta en el departamento 25 de Mayo. Como consecuencia, uno de los menores, de 13 años, resultó gravemente herido, mientras que el auto volcó y terminó cayendo a un desagüe. El accidente ocurrió en la Ruta 270, entre Calle 7 y 8, en la localidad de Santa Rosa.

Los tres chicos, de 13, 15 y 17 años fueron trasladados de inmediato al Hospital Rawson, pero el Nahir Aguilera, de 13, es quien fue diagnosticado con politraumatismos graves. El auto que los atropelló es un Fiat 128 que era conducido por Rodrigo Guerra, de 23 años, quien circulaba junto a su amigo Agustín Lucero, de 22.

Miriam Barrio, la mamá de Nahir, contó que aún no sabe cómo ocurrió el accidente que dejó en grave estado a su pequeño. Sin embargo, contó que el conductor del Fiat volvía de un boliche. En diálogo con Tiempo de San Juan, la mujer indicó: “No tenemos novedades, la Policía no nos ha dicho nada. Mientras mi hijo está en terapia, grave, nadie nos ha dado novedades ni han preguntado por él”.

“No sé si estaba alcoholizado, si lo estaba, no tendría que haber manejado. Todavía no pude hablar con Rodrigo y Alexander, amigos de mi hijo. Uno está ya en su casa y el otro, continúa internado. Pero sé, por lo que me han contado, que el conductor se quiso escapar, que lo encontraron lejos de donde quedaron tirados los chicos. No han querido auxiliarlos”, agregó la mujer.

Por último, expresó: “Tenemos que esperar para ver cómo evoluciona, el lunes nos darán otro parte médico. Tengo toda la fe de que se va a reponer”. El sábado, a Nahir lo operaron de la cabeza, donde tiene los golpes más graves. Además, tiene afectados un pulmón y el hígado y continúa en Terapia Intensiva con estado reservado.