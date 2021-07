Daniela Ruarte de Guzmán, una conocida docente de Valle Fértil, falleció el pasado domingo a causa del Covid-19. Ella era muy querida en el departamento sanjuanino y trabajaba en la escuela Benito Linch de Astica. Como en la misma jornada descubrieron una fiesta clandestina donde participaron gendarmes, policías, estudiantes y también vecinos astiqueños, la Municipalidad emitió un duro mensaje criticando las actitudes de los que no cumplieron con las restricciones.

“Si el esfuerzo no es de todos, nada alcanza”, era el título del comunicado. Luego, publicaron: “Pareciera que las cosas se hacen a propósito, pareciera que por más que nos repitan una y mil veces que la responsabilidad es de todos, siguen habiendo personas dispuestas a transgredir leyes, decretos, consejos, y a olvidar nuestros amigos, padres, hijos, hermanos, sobrinos, que esta pandemia se llevó y sigue llevando”.

Luego, prosiguieron: “Hoy una joven docente, buena esposa y madre, con toda una vida por delante dejó de existir y al mismo tiempo nos enteramos que policías, gendarmes, estudiantes, amas de casa participaron de una fiesta clandestina en el Bajo de Astica. Y como si fuera poco, en ‘La Cienegüita’ además de algunas de las personas que viven allí se sumó una maestra y para que no queden dudas de que el problema no es solo de algunos, en Baldes del Sur personas mayores quienes se consideran de mayor riesgo, también hicieron su aporte. ¿Justamente ellos?, ¿Que nos está pasando como sociedad?, sin justificar el resto de las fiestas clandestinas de la provincia, acá nos conocemos todos, nos asusta cuando nos enteramos de tal o cual contagio, sufrimos cuando suena ‘el helicóptero’, y hasta hay vecinos que están convencidos que la gente que no es del pueblo ‘trae el virus’”.

Finalmente, cerraron: “Estas conductas irresponsables, egoístas, son las que no nos van a permitir salir rápido de este flagelo o al menos mitigarlo, pero tampoco sirve maquillar la realidad de que es nuestra propia gente la que se empecina en tirar por la borda todos los esfuerzos de una sociedad que está perdiendo una batalla donde todas las semanas se suman dolorosas bajas”.