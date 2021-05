El confinamiento estricto decretado en todo el territorio nacional y que rige desde el sábado pasado les cambió la rutina a todos los ciudadanos del país. En San Juan, se dio caso particular que llamó mucho la atención. Se trata de un motoquero español a quien la cuarentena reciente lo agarró dentro de los límites provinciales. Al ser consultado, Óscar Mondejar Flores charló con Diario de Cuyo sobre su realidad.

“En realidad me enteré de que iban a volver a cerrar todo estando en Mendoza y decidí seguir hasta San Juan para pasar el nuevo confinamiento con unos amigos que tengo acá, pero la situación ya es muy difícil”, sostuvo Óscar, quien luego agregó: “La incertidumbre acaba con la paciencia más infinita. No tengo vuelo todavía programado, en realidad no quiero irme de Argentina, pero ahora si estoy intentando contactar con el consulado para conseguir un permiso y marchar a Buenos Aires para volverme a España a que pase un poco todo esto de la pandemia”.

El motoquero español se subió a su moto en Barcelona hace dos años. A partir de allí, comenzó a recorrer gran parte de la península Ibérica, bajando hasta África, donde condujo una gran cantidad de kilómetros hasta llegar a Ciudad del Cabo. Una vez allí, tomó un barco junto a su moto para bajarse en Uruguay y continuar su travesía por Latinoamérica.

Según contó él mismo, la primera de las cuarentenas estrictas lo agarró en la ciudad de Madryn. Allí, tuvo que estar más de un año para volver a tomar la ruta. El viernes pasado y luego de abandonar la provincia vecina de Mendoza, llegó a San Juan apenas unas horas antes de que se decretara un nuevo confinamiento estricto. Esta vez, a Óscar le tocó tener que quedarse en una nueva provincia ante las restricciones sancionadas para evitar una suba de contagios de coronavirus.

El motoquero sube sus travesías a la página de Facebook “Cienkilometrosmás”. Además sentenció que está “encantado y enamorado de Argentina”, aunque “seguir viajando así es como jugar a la escondidas”. Su idea original es seguir con su travesía por las provincias argentinas cordilleranas y así llegar hasta los Estados Unidos.