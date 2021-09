El último lunes, el ámbito de la salud de San Juan recibió un duro golpe tras conocerse la noticia de la muerte del doctor Edgardo Derman, exjefe de Urgencias y también excoordinador de vuelos sanitarios. El profesional tenía 68 años y padecía una difícil enfermedad desde hacía ya varios meses.

Las autoridades del Hospital Dr. Guillermo Rawson destacaron en las redes sociales su profesionalismo y su trabajo en la institución. Cabe destacar que Derman fue jefe de Urgencias, además de Guardia Quirúrgica, y estuvo a cargo de la coordinación de los vuelos sanitarios.

Según declaró en una nota de Diario de Cuyo en 2020, luego de jubilarse pidió seguir trabajando sin tener un sueldo ya que lo que a él le importaba era salvar vidas: “Al principio me ofrecieron un contrato, pero pedí que se lo dieran a otra persona porque a mí con la jubilación me alcanza para vivir”, había indicado.

Desde el hospital Rawson despidieron con dolor al doctor Edgardo Derman Facebook

Derman nació en Rosario pero se consideraba sanjuanino por adopción. En la década de 1990 fue médico durante la Guerra del Golfo ya que se encontraba viviendo en Israel. Sobre el contexto de la pandemia de coronavirus que le tocó vivir ya jubilado, contó: “Cuando comenzó lo del Covid-19, desde el hospital me dijeron que me tenía que ir a mi casa por mi edad, pero yo dije que no. Firmé un contrato en el que me hago cargo si me pasa algo, desobligando de toda responsabilidad al hospital y al Ministerio de Salud Pública”.

“Los soldados se preparan para una guerra y nosotros para esto. Si se puede dar salud cueste lo que cueste, se siente mucho honor. Nunca fue trabajo lo mío, yo siento que el hospital es placer. Siempre hay gente que estará con miedo y tratará de salir de esta situación y la entiendo, porque estamos en una guerra ante un enemigo que no vemos, pero yo voy a seguir dando todo en relación a mi vocación. Esto es como devolver algo de todo lo que recibí, porque a mí el Estado me dio mucho en los hospitales públicos y ahora es mi momento”, había declarado en aquella nota en el año 2020.