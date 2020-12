En la tarde del domingo, a través de sus redes sociales, Sergio Uñac contó a la población de San Juan que dio positivo de coronavirus. El máximo mandatario provincial señaló que se sometió a un hisopado de antígeno, después de comenzar a manifestar algunos síntomas, y por precaución se realizó diferentes estudios en el Hospital Rawson, donde quedó internado por recomendación del equipo de salud.

Ahora se encuentra estable, sin fiebre y de buen humor. Así lo contó Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan. “Está bien y hemos hablado incluso un poquito de fútbol ayer, del partido de Boca, hemos bromeado de la suerte de Boca. Tomando las cosas como una cuestión normal. Lo he visto tranquilo y de buen ánimo. Obviamente tiene ganas de irse a su casa pero tiene que estar por prescripción médica, porque se trata del gobernador, en observación un par de días”, aseguró en diálogo con Estación Claridad.

La familia del Gobernador está aislada en su casa, a pesar de que todos dieron negativo al test. Gattoni comentó que estuvieron tratando de establecer cómo se produjo el contagio, pero Uñac le expresó “no tengo la menor idea ni en qué circunstancia, ni cómo, ni cuándo me he contagiado porque en Buenos Aires tomo todos los recaudos, de no sacarme el barbijo, de usar alcohol, en San Juan lo mismo”.

Gattoni agregó que desde el domingo está a cargo de la Gobernación, tras la ausencia de Uñac por Covid-19: “El gobernador ha estado hablando con los ministros hasta el día sábado en la noche, incluso el día de ayer. Yo estoy a cargo porque él está imposibilitado por el aislamiento pero no es porque esté físicamente lejos ni porque tenga impedimento en la comunicación. Estamos restringiendo la comunicación para que esté lo más tranquilo posible, como cualquier paciente, pero ha estado hablando con los ministros y la actividad hoy es absolutamente normal como estaban programadas”.

De todos modos cree que el reemplazo durará apenas unos días porque Uñac podría volver a sus funciones la semana que viene, todo va a depender de su evolución. “Es una cuestión meramente administrativa, está establecido en las normas pero es una cuestión formal”, cerró.