San Juan: un apostador ganó más de $20 millones en el Loto

Un sanjuanino ganó $20.164.805 en el último sorteo del Loto al acertar cinco número y el Jackpot. Se trata del segundo premio más importante del juego de azar organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

El afortunado quedó a un número de ganarse el premio mayor. “Por un número le hemos escapado al premio mayor $800 millones”, afirmó Mario Frack, dueño de la agencia que vendió la boleta, a Diario de Cuyo.

El apostador acertó cinco de los seis números sorteados, que fueron 01, 14, 15, 21, 25, 28 y los dos JackPots que fueron 0 y 6. “Es el único ganador del sorteo en el país, deberá presentarse por la Caja de Acción Social con su boleta para que se inicie el trámite para el cobro”, informó Frack.

“Todavía no tenemos información sobre quién es. Hacemos muchas boletas fijas, las hemos revisado y no es ninguna. Probablemente sea un apostador casual. Por las dudas, ya llenamos de carteles la agencia y encargué un pasacalles para ponerlo en frente y asegurarme de que todos chequeen sus boletas”, continuó. La agencia vendedora del premio está ubicada en calle Mendoza pasando Calvento, en Rawson.

Frack dijo que no recibirá ningún porcentaje del premio, como sí sucedió en dos ocasiones que vendió el premio mayor del Quini 6. “La vedad eso no importa. Me enorgullece que hayamos vendido un premio importante una vez más. Ojalá el ganador sea alguien que lo necesita”, cerró.