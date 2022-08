Gracias a una tapita, dos cordobeses se van gratis al Mundial de Qatar

Parece mentira pero no lo es: una pareja cordobesa ganó un viaje al Mundial de Qatar 2022, gracias a una tapita de gaseosa. Se trata de Anabella y Eduardo, residentes de la ciudad de Villa Nueva, que volarán al país árabe para presenciar el primer partido de Argentina en esta competencia.

Destaparon y ganaron, así de simple fue como Anabella consiguió este increíble viaje. Según contó a Villa María Ya, sólo tuvo que enviar el código de la tapita para recibir la respuesta del premio.

“Iba manejando el auto y me llama mi señora, me dice: ‘Gordito, nos vamos a Qatar’. Yo me reía”, contó Eduardo. Sin embargo, todo era verdad y la pareja fue una de las dos ganadoras del premio ofrecido por la empresa de gaseosa.

Si bien al principio se mostraron un poco incrédulos, ya se reunieron con la empresa y firmaron el contrato del vuelo. “Es un viaje de una semana para dos personas, con el primer partido de Argentina y un tour de dos días en Qatar. Un viaje hermoso, hacemos una luna de miel con mi señora”, expresó el hombre.