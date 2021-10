La noticia de que no hay ningún internado en el Área Covid-19 del Marcial Quiroga despertó esperanza entre los sanjuaninos. Durante la mañana de este jueves 21 de octubre, el director del nosocomio, Andrés Escudero, expresó la felicidad que sienten por este logro, aunque advirtió: “Esto no se acabó en ningún lugar del mundo, debemos seguir cuidándonos”.

Según publicó Diario 13 San Juan, Escudero indicó que este logro es algo histórico y memorable, y que se debe en gran medida al esfuerzo realizado en conjunto entre los trabajadores de los distintos sectores del hospital. Sin embargo, pidió que la gente no se relaje con los protocolos. “Estamos preparados, creo que estamos en mejores condiciones que en marzo de 2019 porque conocemos las estrategias asistenciales. La posibilidad de no tener pacientes nos alegra a todos pero esto no se acabó en ningún lugar del mundo. Todos los países han pasado por mesetas y picos. Debemos seguir cuidándonos”, sostuvo.

En esa línea, concluyó: “Es un día histórico y una gran noticia llegar a esta situación sanitaria con el esfuerzo de todos. Quiero felicitar a todo el personal. Entre terapia intensiva y clínica médica nosotros debemos haber llegado a tener entre 40 y 50 pacientes internados en el peor momento. Entre el 30% y el 40% de la población hospitalaria”.

Durante la jornada del día anterior, en el parte de Salud Pública diario indicaron que apenas hubo que lamentar un fallecido a causa del coronavirus, un hombre de 71 años que permanecía internado en este hospital. Además, se dieron a conocer 12 nuevos casos y que en total hay 43 pacientes internados en áreas Covid-19 de la provincia, 18 de los cuáles están en área crítica y 4 con asistencia respiratorio mecánica.