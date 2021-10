Mauricio Almonacid tiene 14 años y padece una fibrosis quística que le va lesionando el sistema respiratorio, digestivo y también otros órganos. Por esta delicada situación que atraviesa, su familia pide ayuda de manera urgente para que la obra social le otorgue el medicamento que necesita para poder tratar el cuadro sin que se agrave aún más.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, el papá de Mauricio, Daniel, explicó sobre la situación que le toca atravesar a su hijo y recordó a otra hija que no pudo resistir la enfermedad. “Tuvimos 2 hijos con fibrosis quística que es genética, hereditaria, crónica y no tiene cura. Ellos tienen obra social de los obreros metalúrgicos. Hemos tenido muchos problemas a lo largo de la enfermedad de ambos niños. El año pasado mi hija de 8 años no pudo salir de un cuadro grave respiratoria y falleció”, indicó.

Esta enfermedad necesita un tratamiento estricto y muy controlado por médicos porque no da tregua: se necesitan controles, medicación e internaciones todo el tiempo, contó Daniel. Si bien se expresa de maneras diferentes según el organismo, en el caso de Mauricio se manifestó cuando éste tenía tres meses de vida, mientras que en el caso de su hermana Agustina, los síntomas aparecieron más tarde, a los 4 años, aunque fueron mucho más agresivos.

Según relató Daniel, “mi hijo lo lleva de otra manera. Hoy en día se ve afectado por un cuadro similar al de su hermana del año pasado. Tuvo una crisis respiratoria que produce una mucosidad espesa que se instala en los pulmones, obstruyendo las vías aéreas. La medicación la hubiera necesitado para no llegar a este cuadro de ahora. Lamentablemente llegó a este cuadro grave en el que se encuentra y es por eso que toda la gente empezó a hacerlo público. Por suerte todo este movimiento tuvo resultados positivos. Esta mañana se comunicaron desde la obra social Osuomra de Buenos Aires diciendo que se iban a encargar y darle una solución rápida al problema”.

“Su situación es crítica, mejoría visible no hay. Lo positivo es que no empeoró su cuadro. Aún queda un margen para tratarlo. Si bien es grave, no se agotaron todos los recursos para asistirlo”, agregó, además de que enfatizó en el hecho de que Mauricio necesita quinesiología 2 veces al día y si es posible en el domicilio y también nebulizaciones para las quinesiología, entre otras cosas. Por estos motivos, la familia dispuso de una cuenta bancaria para que puedan colaborar con la causa: CBU: 0450018601800002610761; Alias: MEDIA.BURRO.PAJARO; Cuenta: Nro: 90180261076; Titular: ALMONACID, TOLEDO MAURICIO EZEQUIEL.