Leonardo Villalba, el abogado defensor de la mujer acusada de entregar a su sobrina en el escándalo de abuso sexual que involucran a Roberto “Fido” Galván y al empresario Carlos Cassab realizó polémicas declaraciones en Radio Sarmiento. La causa se conoció a fines de la semana pasada y ya tiene tres detenidos, los hombres mencionados y también la tía de la menor. Sobre esto, Villalba declaró: “Hay delitos y delitos. Hay que ver si la madurez sexual tiene que ver con la edad o es algo de cada persona en particular. También hay que ver si ya se había iniciado sexualmente o, en caso de haber mantenido relaciones con estas personas, si el inicio se dio con estas personas”.

Además, agregó que quiere “escuchar a la menor”. Por otro lado, afirmó que su clienta es paciente psiquiátrica y que no recibe la medicación correspondiente desde hace tres días. “Está en estado de shock, no habla, cuando la vi hacía dos días que no dormía”, indicó. También, manifestó que va a solicitar la internación o la prisión domiciliaria para la mujer.

“Del hecho en sí poco hemos hablado, creo que va a ser importante escuchar a la menor para ver qué tiene para aportar. Con la hermana la relación no era del todo buena, con su sobrina sí, como tía y sobrina. Mi defendida tenía un local de ropa y esta chica iba y compraba”, sostuvo Villalba, agregando que la mujer era amiga de Galván y “de algo más” con Cassab.

“Ellos han concurrido al local y la sobrina estaba ahí. Eso es una cosa, otra es que hayan tenido una relación. Y de ser así, no me consta que mi defendida haya facilitado una relación”, destacó. Lo que se investiga en principio es si realmente la tía de la menor era la encargada de contactar a Galván y a Cassab para entregarle a la chica a cambio de dinero.