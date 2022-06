Un tremendo escándalo se desató en una escuela de la localidad de Rawson después de que la mamá de un alumno denunció que el chico fue drogado en el interior del establecimiento. Según publicó Diario Huarpe, el polémico episodio ocurrió en la escuela Pablo Ramella. La denunciante explicó que el chico terminó internado el el Hospital Guillermo Rawson, al borde de sufrir una parálisis cerebral.

La mujer, quien prefirió no identificarse, señaló al diario local que su hijo bebió “unas sustancias” en un agua saborizada y que fue el propio chico quien se percató que la misma tenía un gusto raro. Si bien dejó de tomar rápidamente la bebida, a los pocos minutos sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital capitalino.

En el nosocomio le hicieron un lavaje de estómago y luego le realizaron varios estudios médicos. Según confirmó la denunciante, la bebida que había ingerido su hijo contenía benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas, que son sedantes y estimulantes.

Tras confirmar la peor de las sospechas, el caso llegó hasta las autoridades de la escuela. La madre del estudiante comentó que desde la institución le pidieron que no diera a conocer el hecho, pero ella no hizo caso. De hecho reveló que el compañero de aula de su hijo que hizo esto está identificado y se mostró preocupada no sólo porque la víctima es su hijo, sino porque el hecho revela que en la escuela “hay droga”. “No quiero que esto le vuelva a pasar a alguien, mi hijo pudo no haberla contado”, sentenció.

Del caso también se hicieron eco los funcionarios del Ministerio de Educación, quienes ya tomaron cartas en el asunto. Según informaron a Diario Huarpe, las autoridades están trabajando en el caso aunque no dieron mayores detalles. También intervino la Policía de San Juan, que este martes por la siesta tomó declaración a la madre de la víctima.