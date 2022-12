Ocurrió en San Juan: un hombre quiso dispararle a su ex pareja y la ex suegra ligó el balazo

El intento de homicidio ocurrió este domingo por la tarde cuando en la región de Santa Lucía, un hombre quiso balear a su ex pareja pero terminó disparándole a la ex suegra.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.20 de ayer, cuando una mujer de 51 años fue herida de bala por la expareja de su hija, que vivía en la misma casa de su madre y hermana.

Según fuentes policiales, el sujeto identificado como Jorge Adrián Rivas, con domicilio en Chimbas, golpeó la puerta de la vivienda con la intención de matar a su ex pareja.

Un sanjuanino es intensamente buscado por el intento de femicidio. Foto: Diario de Cuyo

Cuando la abrieron, se encontró que no era a quien buscaba sino la ex cuñada, quien se dio cuenta lo que estaba por hacer el hombre con el arma en la mano y rápidamente cerró la puerta. El agresor disparó igual y la bala atravesó la abertura alcanzando a la ex suegra, quien fue herida en uno de sus hombros.

La víctima fue hospitalizada de urgencia en el hospital de Rawson. Por fortuna, la lesión no fue de gravedad y tras ser asistida, fue dada de alta en el día.

En tanto, luego de realizar varios allanamientos la policía no pudo encontrar al responsable del ataque pero Rivas es intensamente buscado.