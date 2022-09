Los incendios en Huaco provocan importantes pérdidas de flora y fauna autóctonas

Los vecinos de la localidad jachallera de Huaco, al norte de San Juan, están muy preocupados porque los incendios que se generaron desde la semana pasada consumieron más de 50 hectáreas. Las pérdidas en flora y fauna autóctonas son importantes, de acuerdo a lo que detalló el Diario La Provincia SJ.

“De la flora se quemó la nativa que está compuesta por algarrobos y quebrachos. Además de la fauna se quemaron los nidos de las aves, conejos silvestres, liebres que corrían para todos lados. Los pequeños productores lograron sacar las vacas que tienen y llevarlas a otro lado. Esa fue la gran pérdida”, explicó Francisca Font, integrante de ECO- CLUB, a ese medio local. Asimismo, indicaron que hay espacios históricos que fueron afectados por otros incendios como el “árbol grande”, un algarrobo que databa del siglo XIX y se quemó hace un año.

Los incendios forestales en Huaco eliminaron gran parte de la flora y fauna autóctona. Foto: Diario la provincia sj

La vecina huaqueña también señaló que la zona no cuenta con bomberos y cuando se generan las llamas demoran en apagarlas por la distancia que hay desde el centro departamental hasta la localidad norteña. “Hay que insistir en aplicar multas a los incendios intencionales o quema de pastizales. En Huaco hay pérdidas millonarias en cultivo de comino y cebolla, además de alambrados y postes quemados”, advirtió Font.

Por su parte, la prestadora turística y concesionaria de la hostería de Huaco, Eugenia Villavicencio, resaltó que la mayoría de los incendios son intencionales. “Existe este problema de que la gente quema por necesidad. No es quemar en cantidad, sino como fogata chica y controlada, pero hay tanto basural de ramas secas y junta tantos bichos que el fuego se extiende. Ellos creen que lo han apagado, pero el Viento Zonda levanta el fuego”, expuso.

Uno de estas quemas puso en riesgo su complejo de cabañas en calle La Paz. “Me llamó el encargado del complejo y me entró gran desesperación. Me quería venir a Huaco rapidísimo. Él me contaba que por más que uno lo veía lejos al incendio, las chispas iban cayendo en diferentes lugares y la gente iba apagando con agua donde iba cayendo”, relató.

A raíz de eso, Villavicencio habló con funcionarios de la Secretaría de Ambiente para que provea de bomberos y un camión que permita apagar las llamas con mayor rapidez. “Me parece importante un puesto de bomberos. Con Francisco Guevara hablé personalmente y le comenté que no tenemos ni bomberos voluntarios. Le propuse que perfeccionen a esos policías que son de Huaco y así de paso no se van del pueblo, trabajan en su lugar de residencia”, concluyó.