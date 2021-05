La segunda ola de coronavirus continúa afectando a San Juan y desde el Gobierno Provincial analizan cómo continuar haciéndole frente a la pandemia y evitar más contagios y muertes. El próximo viernes 21 de mayo se vence el Decreto de Necesidad y Urgencia decretado por el presidente Alberto Fernández al cuál San Juan adhirió parcialmente ya que restringió las reuniones sociales pero no las familiares.

Sobre este tema, el Gobierno provincial está haciendo foco y no descartan suspenderlas aunque siempre teniendo en cuenta las posibles nuevas medidas decretadas a nivel nacional. Carlos Munisaga, secretario de Seguridad de San Juan, diálogo con Radio Sarmiento y sostuvo que “en las reuniones sociales y familiares es donde está el relajamiento de las normas básicas de protección frente a la pandemia y es incontrolable. No hay uso de tapaboca ni distancia social, por lo que son grandes vectores de contagios”.

Además, el funcionario también reconoció las dificultades para controlar este tipo de eventos sociales y también pidió a la sociedad continuar haciendo un esfuerzo para evitar los contagios. “Una restricción de las reuniones familiares es difícil de controlar si no hay voluntad de la sociedad y no hay forma de hacerla efectiva porque no podemos poner un policía en cada domicilio. Por eso debemos hacer el esfuerzo entre todos y dejar las reuniones por un tiempo”.

Finalmente, Munisaga sostuvo: “La restricción de circulación sigue siendo de 1 a 6 pero no garantiza que no se hagan reuniones sociales o familiares. De nada sirve prohibir otras actividades si vamos a seguir juntándonos”. Cabe destacar, que San Juan continúa con el plan estratégico de vacunación contra el Coronavirus y que se esperan 2.100 nuevas dosis para realizar la segunda aplicación de la vacuna Sinopharm.