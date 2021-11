Una foto de un grupo de chicas sanjuaninas vestidas de fiesta, entre las que se encontraba una novia, se hizo viral luego de que auxiliaran a un perrito que había sido atropellado. Todo esto ocurrió en Capital y la imagen no tardó en captar cientos de “me gusta”, comentarios y compartidos en la página de Facebook “perros en adopción san juan”.

La perrita se llama Canela. Su dueña, Florencia Nascimbene, contó a Diario La Provincia lo que sucedió el jueves pasado: “Habían estado los obreros trabajando, entrando y sacando cosas y evidentemente la perra se escapó. Yo venía llegando y vi un grupo de chicos, que habrán sido unos cinco o seis, alrededor de la perra que estaba rengueando, volviendo para la casa de mis viejos”.

El posteo se hizo viral y rápidamente obtuvo cientos de interacciones por parte de los usuarios de Facebook.

En ese momento fue cuando la novia, vestida de blanco, entró en acción: “Cuando la encontré sangraba entera. Pensé que la habría agarrado un perro y la habría hecho pelota. Ahí vino la chica que acababa de casarse, toda de blanco, divina, impecable y me dijo: ‘venía en el auto, vi que la atropellaron, tiré el auto, esquivé la torta y me bajé corriendo porque me pueden hacer cualquier cosa menos tocarme un perro’”.

Además, la novia le dijo a Florencia: “Así que me bajé a intentar auxiliarla porque vi que se había escondido debajo de un auto y logré sacarla’ y ahí me explicó que la había estado mirando por todos lados y que a simple vista parecía que se trataba solamente de un corte”. Después del susto, Canela pudo recibir la ayuda médica necesaria y se está reponiendo en su casa. “Le recontra agradecí y después la llevé a la veterinaria, me la tuvieron 24 horas en observación para asegurarse de que no le había pasado nada y estaba bien. Me la devolvieron y solo tiene un corte en la cabeza que hay que curar”, contó Florencia.

“La perrita era de mi abuela y cuando ella falleció la heredó mi mamá. Es una perrita callejera, es viejita. No pasaron ni diez minutos desde que se escapó y la atropellaron. Quiero agradecerles un montón a los chicos, ese buen corazón se nota. Me hicieron llorar. Venían literalmente de casarse”, culminó la dueña de Canela.