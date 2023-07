La emotiva dedicatoria de Darío Barassi a su mamá luego de ganar el Martín Fierro

Darío Barassi es uno de los sanjuaninos más queridos de la televisión, con su humor y simpatía se ganó el corazón de muchos argentinos, tanto es así que su talento lo llevó a ganarse el Martín Fierro. Esta vez, el artista enterneció las redes con un conmovedor mensaje dedicado a su madre.

El sanjuanino trabaja en la televisión hace años, actuó en películas y siempre fue muy querido. Fue en 2020, cuando comenzó a conducir la tercera temporada del divertido programa “100 argentinos dicen” que se lanzó al estrellato.

Darío Barassi en el programa estrella "100 Argentinos Dicen". Foto: Redes Sociales

Gracias a ese programa, el cual supo conducir hasta principios de 2023, obtuvo este año un Martín Fierro a “Mejor programa de entretenimiento”. Barassi se mostró muy contento y agradecido y se lo dedicó a su madre, además de mencionar a las mujeres de su vida: su esposa y sus dos hijas.

La tierna dedicatoria de Barassi a su madre

Si bien ya había nombrado a su madre, el conductor sintió que se había quedado corto con las palabras, así que decidió postear una publicación entera con palabras en reconocimiento a ella.

“Una vez en la vida hay q dedicarle un premio o algo a una madre, xq cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción. Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja”, escribió el artista.

Barassi ganó el premio de "Mejor programa de entretenimiento" por "100 argentinos dicen". Foto: @dariobarassi

Agregó: “Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro en bsas, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja… Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario. Me dijo … “gorito” , sin la d gorito nomas, que bueno que se dio cuenta hace un tiempo que lo suyo no era la abogacía. Yo me di cuenta hoy, me sentí orgullosa de verlo actuar. La obra no la entendí (era una off off ja) pero fui la única, porque todavía escucho como te aplauden. Vaya a descansar. " y el gorito se fue q dormir contento no x el reconocimiento de los 15 que fueron al excéntrico de la 18 a verme actuar, sino x el de mi vieja”.

Por último, el sanjuanino confesó: “En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito. Por estos motivos, entre tantos otros, el fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero vieja ❤️”.