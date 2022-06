Una familia con siete chicos de entre 10 años y 1 mes atraviesa una situación difícil en San Juan. Por un cortocircuito en la vivienda, ubicada en el barrio Los Zorzales, en la localidad de Marquesado, perdieron prácticamente todo y quedaron en la calle. Tanto la pareja como los menores quedaron con lo puesto y necesitan ayuda, desde ropa hasta alimentos.

“No sé cómo vamos a hacer para volver a empezar. No nos quedó nada y los chicos no tienen ni leche. Estamos muy tristes, pero a la vez damos gracias a Dios porque fue una desgracia con suerte”, explicó Gustavo García, quien no pudo contener las lágrimas en diálogo con Diario de Cuyo.

El hombre, papá de los siete chicos, explicó que también necesitan materiales de construcción para poder levantar su casita. Él es cartonero y su esposa se dedica a la crianza de sus hijos: el más pequeño nació hace un mes. De hecho la mujer estaba sola con el bebé y dos niños más cuando ocurrió el incendio. Aparentemente el fuego se desató en una de las habitaciones y después se expandió por toda la casa.

“Salió corriendo a buscarme y sacamos a los niños. Hicimos lo que pudimos para salvar algo, pero el fuego avanzó muy rápido”, agregó Gustavo.

Actualmente la familia está viviendo en la casa de un familiar como consecuencia del frío. “Es que no nos quedó nada”, contó Gustavo, quien agradeció la ayuda que recibió de parte de sus vecinos, quienes estuvieron hasta la madrugada ayudando a sacar cosas quemadas de la casa y hasta se organizaron para hacer campañas solidarias.

El hombre señaló que todo lo que había en la vivienda quedó reducido a cenizas, desde muebles hasta los artefactos del baño. “Los chicos quedaron con la ropa que tenían puesta, igual que nosotros. Somos 9 personas en esta familia y vamos a necesitar mucha ayuda para volver a empezar”, señaló. A raíz de esta dramática situación, los vecinos del barrio comenzaron a pedir ayuda (se puede llamar al 264-5506469 o al 264-3197720).