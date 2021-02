Un nuevo proyecto de explotación de cobre y oro se perfila en San Juan, que es una de las principales provincias mineras del país. Se trata de Josemaría, localizado en el extremo noroeste del territorio provincial sobre la cordillera iglesiana frontal, a unos 4.295 metros sobre el nivel del mar. Este lunes, presentó su informe de Impacto ambiental en manos del grupo Lundin.

Según declaró el gobernador Sergio Uñac, “hoy es un día sumamente importante, por ahí no podemos dimensionar lo que es para San Juan, una provincia que a veces consideraron inviable, y producto del esfuerzo de todos, porque nosotros podemos poner todo lo que hay que poner pero si no hay inversores que confíen no se da, ahora presenta este informe de impacto ambiental esta empresa”. Cabe destacar que este es uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala.

En el acto que el primer mandatario encabezó junto al gerente general del proyecto, Alfredo Vitaller, Uñac sostuvo: “Parece que la generación de riqueza está contrariada con el bienestar general pero no es así. La inversión minera que podría ir a otro país viene a San Juan, por eso mi reconocimiento a la empresa”. Además, agregó: “La pelota está en nuestra cancha. Esperamos que en 6 u 8 meses puedan tener ustedes esa aprobación del impacto ambiental para que Josemaría sea una realidad. Creo que puede darse porque es una empresa muy seria y un Estado que hace lo que tiene que hacer”.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre, además de 7 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. Se estima que la vida útil del yacimiento será de 19 años. Los otros proyectos de cobre que podrían revolucionar la minería en la provincia sanjuanina son Filo del Sol, Los Azules, Altar y Pachón. En cuanto a la oferta cuprífera de la Argentina, San Juan representa el 80%.

La firma que invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar en la etapa de construcción es Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin. La misma estaría ubicada a 410 kilómetros de la Ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.