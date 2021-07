Un joven sanjuanino que hacía 20 días había sido padre por segunda vez murió este jueves al ser aplastado por un colectivo. El accidente ocurrió en el lateral de Avenida de Circunvalación y calle Las Heras, donde minutos más tarde se vivieron escenas dramáticas con la presencia de amigos y familiares de la víctima.

“No ha frenado, el del colectivo no ha frenado, no hay marcas de nada”, manifestó entre lágrimas un tío de Fabricio Javier Flores, el joven que iba camino a reencontrarse con sus hijos y murió de una forma imprevista. “No tomaba, no fumaba, nada... era un niño tan sano, tan trabajador... ¡¿por qué, por qué?! Veinte días tiene el bebé, Dios, no”, expresó Érica, otra tía de la víctima.

Flores era albañil y volvía de dejar a su padre en el supermercado donde trabaja, a metros del Club Colón Junior, cuando protagonizó el violento accidente. Era una rutina que hacía todos los días después de terminar sus labores en la construcción, pero ayer tuvo un final trágico.

La víctima tenía 22 años. Diario de Cuyo

Según revelaron fuentes judiciales a Diario de Cuyo, la víctima circulaba en una moto 125cc. por calle Las Heras cuando se topó con el colectivo línea 33 de la Empresa Albardón. Para los investigadores Flores confió en que iba a tener tiempo para cruzar y en el intento, fue arrollado y aplastado por el ómnibus.

Pese a que el joven papá llevaba casco, murió en el acto. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal de la UFI Delitos Especiales. Se supo que el colectivero, identificado como José Cortéz, fue detenido y será imputado en las próximas horas por el delito de homicidio culposo.