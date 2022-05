Evelyn sueña despierta. En menos de una semana su vida se vio revolucionada y mucho de eso tiene que ver el futsal, disciplina que practica desde pequeña. Es que después de consagrarse campeona nacional con su club, el Atlético Rivera, fue seleccionada por el entrenador de la Selección Argentina de Futsal. Un logro histórico para una joven apasionada por la redonda, una “rebusca” de la vida que se las ingenia para, en medio de su intensa rutina laboral en un Supermercado, dedicarle el tiempo necesario a su gran pasión.

“Estoy feliz porque no me lo imaginaba, me motiva a seguir entrenándome de la mejor manera como siempre lo hice”, expresó la joven de 26 años en diálogo con Diario de Cuyo. La joven fue informada de la novedad por el representante del futsal sanjuanino, Rubén Miadosqui, aunque todavía no conoce los detalles de la convocatoria: cuándo vestirá la camiseta albiceleste y en qué torneo.

Lo cierto es que es una noticia que llena de felicidad a Evelyn, quien marcó uno de los goles del histórico triunfo en la final frente a Luna Park y terminó maravillando al DT de la Selección, Nicolás Noriega. “Fue algo sensacional cuando sonó la chicharra y salimos campeonas, fue tremendo. Nos costó muchísimo poder viajar. Gracias a Dios se nos dio, fue durísimo el viaje de vuelta porque fue un torneo muy intenso desde lo físico, con mucho roce pero con la enorme felicidad de haber cumplido con el objetivo”, señaló.

Rivera se coronó campeón del Torneo Nacional de futsal femenino tras derrotar a Luna Park. Foto: TIEMPO DE SAN JUAN

La joven confesó que aún no terminó de procesar todo lo que vivió en apenas un puñado de días. Es que apenas regresó a San Juan, tras un largo viaje que inició en Bariloche, volvió rápidamente a su rutina laboral. Evelyn trabaja de 9 a 14 horas y de 18 a 22 en el “Autoservicio Camenforte” en Concepción, y si bien le dieron permiso para ausentarse durante el torneo, apenas pegó la vuelta se reincorporó a las pocas horas. “Todavía no caigo de todo lo que pasó. Llegamos de viaje por la noche y a las 8 de la mañana ya me estaba yendo a trabajar, asi que me cuesta procesarlo todavía”, expresó.

En este contexto, la jugadora habló del esfuerzo que hace para poder entrenar: “Acordé con mi entrenador poder entrenarme de manera individual. Lógico que no es lo mismo pisar una cancha y estar con mis compañeras pero es un trabajo y hoy no me queda otra opción para poder cumplir con las dos cosas. El futsal es algo que me apasiona, hasta hace poco antes que consiguiera este trabajo, debía tomarme dos colectivos para ir a entrenar tres veces por semana, sin contar el día que se juega. No me arrepiento, creo que recién ahora se ven los frutos de todo el sacrificio que hice en mi vida”.