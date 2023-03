Gran Hermano: la historia de la sanjuanina que ama las cámaras y quiere mostrar “como es la vida con enanismo”

Miles de personas alrededor del país comenzaron a grabar sus videos para postularse a la próxima edición de Gran Hermano. Después de conocer al ganador de la última edición, Marco Ginocchio, se comenzó a hablar de la búsqueda de otro tipo de jugadores, con valores y proyectos personales. Por esta línea apareció el casting de Deolinda Aguero, una sanjuanina que quiere entrar al reality con una historia muy especial.

Deolinda tiene 20 años y tiene acondroplasia, o más conocido como enanismo. Es de la localidad de 25 de Mayo, San Juan y sueña con entrar a la casa más famosa del mundo. Vive con sus 10 hermanos y afirma que el premio lo usaría para ayudarlos a ellos y a sus padres.

Deolinda Aguero, la sanjuanina que quiere entrar a Gran Hermano. Foto: redes sociales

En una edición donde se vieron nuevamente reproducidos los estándares de belleza impuestos por la sociedad argentina, Deolinda quiere desafiar esos patrones y demostrar que lo que importa es la actitud, la personalidad y la inteligencia para armar estrategias dentro de la casa.

Quién es Deolinda Aguero, la sanjuanina que quiere entrar a Gran Hermano

En su casting, Deolinda se describió a sí misma como una chica tranquila, pero que “si me sacan de quicio, me encuentran”, afirmó. Le encantan las cámaras y no tiene vergüenza a nada.

Le gusta escuchar música y pasar tiempo con su familia. Pero sobre todo, ama el chusmerío y aseguró que vio completa esta edición de Gran Hermano y expresó: “Me encantó y quiero participar”.