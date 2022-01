El sueño de Giuliana Ciari, comenzó en setiembre de 2021 cuando le dijo a su mamá que quería postular para continuar sus estudios en la Royal Ballet School del Reino Unido, la prestigiosa escuela de ballet británica, fundada en 1926 y semillero del Royal Ballet y del Birmingham Royal Ballet.

Mantuvo un primer contacto y luego le avisaron que las devoluciones no serían en diciembre sino en enero ante la gran cantidad de postulaciones que habían recibido. La semana pasada le avisaron que Giuliana había pasado la exigente preliminar que deben sortear los aspirantes de todo el mundo. Se envió un video con indicaciones muy específicas que debió grabar y mandar en octubre pasado.

El paso a seguir, tras esta inmensa alegría es participar de una evaluación final de danza clásica y contemporánea -además de una entrevista y examen físico- que tendrá lugar el 24 de febrero de manera presencial en el White Lodge, ubicado en Parque Richmond de Londres), donde se definirá quiénes quedarán como alumnos regulares de la prestigiosa institución.

Giuliana Ciari, de 13 años es alumna del Studio Uno y del Colegio Inglés, y es la primera sanjuanina que está en esa lista de postulantes y con eso, a un paso de su gran sueño.

Junto a su mamá, la profesora de inglés Andrea Leceta, Giuliana conversó con Diario de Cuyo y destacó que “Para mí es como muy importante porque siempre deseé estudiar ahí. Estoy medio nerviosa pero emocionada... Para mí es una de las mejores compañías de todo el mundo...”.

Para Giuliana esta experiencia no es la primera, pero sí la más importante, ya que aplicó e ingresó a la escuela del Colón y también fue finalista en el Youth America Grand Prix. Esta es su primera audición internacional y nada menos que en la casa donde la primera bailarina es una de sus grandes referentes, la brillante argentina Marianela Nuñez.

Andrea explicó se ha puesto a trabajar para reunir los fondos para que su hija no pierda esta gran posibilidad, “Sí, la idea es que audicione y yo acompañarla. Está muy entusiasmada, ¡ella ya está subida en el avión! (risas) pero estamos viendo si podemos armar ese viaje, porque no es nada fácil. De arranque los vuelos salen $200 mil cada uno... y otro tema que encarece es que yo tengo que hacer cuarentena, con PCR al segundo y al octavo días, porque tengo esquema completo con Sputnik, que no está aprobada allá”, explicó la mamá entusiasmada. “Hemos pedido apoyo a la embajada Argentina en el Reino Unido y a varios entes privados y oficiales” destacó.

Giuliana asegura que la danza es su pasión y comenzó a estudiar a los 4 años. “Me recomendaron ir porque había probado deportes y no me habían gustado, así que me inscribieron en el Studio Uno”, contó la jovencita.

“No sé cómo explicarlo con palabras -confesó entre titubeos-. Cuando bailo claramente disfruto un montón y ese disfrute hace que me olvide de todas las cosas que me preocupan... Cuando estoy bailando se me olvida todo”, expresó al contar lo que siente al subir al escenario.

Durante esta pandemia, cuenta que acondicionó un pequeño espacio en su departamento, con tapete y barra, para tomar sus clases a distancia; lugar que sigue usando para practicar, incluso ahora que está de vacaciones.

Alejandra Lloveras, su maestra orgullosa cuenta que “¡Giuliana es una apasionada e incesante trabajadora! Consiguió no sólo entrar en el Teatro Colón sino también becas de todas partes del mundo. Creo que desde pequeña supo lo que quería ser. Es una niña con mucha exigencia personal, los desafíos son parte de ella. Es de esas alumnas que te ponen en el lugar de estar siempre lista y actualizada como maestra, activa y atenta a sus necesidades. Merece lograr todo lo que se proponga y para eso estamos todos, para trabajar por estos jóvenes talentos que van por sus sueños y metas”.

Finalmente la joven talento de San Juan aseguró que “Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea bailar, ninguna otra carrera me llama la atención... Bailar me da felicidad”, y continúa trabajando duro para poner a su provincia en la nómina de la Royal Ballet School.